براي ايجاد امنيت در جامعه بايد به مطالبات مردم پاسخ داده شود

دكتر ساداتيان استاد دانشگاه و كارشناس مسايل سياسي تصريح كرد: امنيت و توسعه رابطه متقابل با هم دارند و امنيت هم شقوق مختلف دارد، شقوق اقتصادي، سياسي، فرهنگي كه تاثير هر كدام در كل امنيت كشور مي تواند متفاوت باشد، اما هريك با توجه به شدت و ضريبي كه در مسائل دارند، در كل امنيت جامعه تاثير مي گذارند.

وي خواهان آن شد كه به مطالبات مردم در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي پاسخ مناسب داده شود تا زمينه هايي كه موجب ايجاد نارضايتي در بين جوانان و قشر دانشجو شده است، از بين برود.

وي با بيان اين كه در جامعه عده اي احساس امنيت اقتصادي و عده اي احساس امنيت فرهنگي نمي كنند، خاطرنشان كرد توجه به اين اعتراضات مي تواند ضريب امنيتي كل كشور را بالا ببرد.

دكتر ساداتيان تاكيد كرد: مطالبات مردم بايد به شكل قانوني ظهور و بروز پيدا كند و در چارچوب قانوني و با حد و مرز معين باشد، ضمن اين كه مسوولان و مديران كشور نيز بايد پاسخگو باشند.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: پاسخ به اين مطالبات نبايد بطور غيرقانوني و با خشونت پاسخ داده شود و مسوولان و مديران بايد صادقانه به مردم ابراز كنند كه پيام مردم را شنيده اند و پاسخگوي نيازهاي مردم باشند.

