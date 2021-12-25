تسلیت فرماندهان ارتش در پی درگذشت پدر دریادار سید محمود موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت پدر امیر دریادار سید محمود موسوی معاون عملیات ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، امیر دریادار سیاری و حجت الاسلام عباس محمد حسنی در پیام‌های جداگانه به وی تسلیت گفتند.

متن پیام‌ فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

همرزم ارجمند امیر دریادار سید محمود موسوی

معاون محترم عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران

مصیبت فقدان پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و همه بازماندگان محترم، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

از خدای رحمان در ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام‌الله علیها، برای آن مرحوم غفران و رحمت بی‌کران الهی و برای جنابعالی و خانواده بزرگ و محترمتان، طول عمر باعزت را خواهانم.

همچنین متن پیام دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش خطاب به معاون عملیات«آجا» بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ، الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

امیر دریادار سید محمود موسوی

معاون محترم عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

درگذشت پدر بزرگوارتان، مرحوم سید مصطفی موسوی را به جنابعالی و سایر بستگان محترم تسلیت عرض می‌کنم.

خداوند آن مرحوم را از رحمت بیکران خود متنعم وقرین آرامش فرموده و به بازماندگان و سوگواران صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

به گزارش مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز با صدور پیامی نوشت: خبر درگذشت پدر بزرگوارتان، خادم الحسین مرحوم سید مصطفی موسوی موجب تاثر خاطر شد.

وی با بیان اینکه امیدوارم در ایامی که متعلق به بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) است روح آن مرحوم از برکات و معنویات این ایام بهره‌مند گردد، آورده است: ضمن عرض تسلیت، از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش ابدی و برای بازماندگان محترم آرامش پایدار را خواستارم.