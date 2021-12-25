«سیل» و «حریق» حوادث پرتکرار در گلستان

رسول حسام ضمن گرامیداشت پنج دی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران امسال در قالب طرح های آموزش شخصی و همگانی، با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و آگاه سازی در برابر بلایای طبیعی ورود کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان در ادامه افزود: با توجه به محدودیت های ستاد کرونا تعدادی از دستگاه های مربوطه با رعایت پروتکل های بهداشتی برنامه های آموزشی متناسب با وظیفه مندی دستگاه خود را اجرا می کنند.

حسام بیان کرد: شرکت آب منطقه ای در حوزه سیل، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در حوزه حریق و سازمان جهاد کشاورزی در حوزه خشکسالی به آموزش جامعه دستگاه خود و مردم منطقه می پردازند.

وی از اهمیت بیمه حوادث در کاهش خطرپذیری حادثه سخن گفت و ادامه داد: ترویج صنعت بیمه حوادث یکی از مواردی است که باید در دستور کار فرمانداری ها و دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین از سیل و حریق به عنوان بیشترین حادثه طبیعی رخ داده در یک سال اخیر در گلستان نام برد و گفت: همه ساله سیل، خشکسالی، طوفان، حریق و زلزله به ترتیب بیشترین خسارات را به استان ما وارد می کنند.

حسام یادآور شد: روز ۵ دی ماه به دلیل وقوع زلزله شهرستان بم به نام روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی نام گذاری شده و ما امیدواریم با بالابردن سطح توانمندی استان در برابر بلایای طبیعی شاهد کاهش آسیب به جان و مال مردم گلستان باشیم.