به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای ناکامی گلزنی مهدی طارمی در این فصل از ۴ آبان و بازی با سانتاکلارا در مسابقات «لیگ کاپ» شروع شد. طارمی تا پیش از آن به واسطه پاس گلی که در دیدار با آث میلان ایتالیا داده بود و همچنین هت تریک مقابل توندلا در لیگ پرتغال (۱ آبان) شرایط بسیار ایده آلی در پورتو داشت اما به تدریج مشکل گلزنی روی عملکرد او سایه انداخت.

طارمی در ۱۱ بازی گذشته برای پورتو گلزنی نکرده است و هر هفته رسانه‌ها و کارشناسان بیش از پیش عملکرد او را زیر ذره بین برده‌اند. همین موضوع باعث شد تا طارمی در یکی، دو مسابقه هم نیمکت نشین شود؛ جایی که مربی این تیم به صراحت اعلام کرد کادر فنی پورتو برای اینکه آرامش ذهنی به طارمی بازگردد و او از کانون توجهات خارج شود این تصمیم را گرفته است.

باوجود عدم موفقیت در گلزنی، مهاجم تیم ملی ایران اما در روند تیمی پورتو تاثیرگذار بوده و حمایت رسانه‌ها، کارشناسان و مربیان پورتو را به دنبال داشته است. طارمی در آخرین بازی پورتو که در جام حذفی برابر بنفیکا برگزار شد، یک موقعیت خوب گلزنی را از دست داد و توپ را به تیرک دروازه زد اما امیدوار است در بازی روز دهم دی مقابل همین بنفیکا و این بار در مسابقات لیگ، طلسم گل نزدن‌هایش را بشکند.



طارمی در بازی با بنفیکا

این مهاجم ایران در حال حاضر در لیگ پرتغال ۷ گل به ثمر رسانده و در لیگ‌کاپ و لیگ قهرمانان اروپا هم هر کدام یک بار دروازه حریفان پورتو را باز کرده است تا در مجموع ۹ گل زده باشد.

خبرنگار مهر برای بررسی مشکل طارمی سراغ علیرضا (علیشاه) طارمی پدر این مهاجم رفت. مهدی طارمی بارها از پدرش به عنوان نخستین مربی اش نام برده است. او حتی در گفتگو با مجله لیگ قهرمانان اروپا تاکید کرد هر چه از فوتبال می‌داند به لطف پدرش است.

علیرضا طارمی در مصاحبه با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که به نظر می‌رسد مشکل مهدی طارمی بیشتر روحی و روانی باشد، گفت: همینطور است. این مشکل برای هر بازیکنی پیش می‌آید. ان شاءالله حل می‌شود.

وی که تمایل چندانی به صحبت نداشت، در خصوص اینکه آیا امیدوار هستید این مشکل با یک گل برطرف شود؟ تاکید کرد: ان شاءالله. به امید خدا. شرایط مهدی بهتر است و خودش هم امیدوار است به این روند پایان بدهد.

علیرضا طارمی همچنین درباره پورتو گفت: پورتو اگر همین روند را ادامه بدهد، شانس قهرمانی در لیگ پرتغال را دارد. ان شاءالله که تیم لاتزیو را هم در لیگ اروپا شکست بدهند.



تمرین مهدی طارمی در کنار پدرش در بوشهر