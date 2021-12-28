احتمال حذف سیم کارت فیزیکی از آیفون ۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، منابع مطلع میگویند تا دو سال آینده درگاههای نصب سیم کارت از روی گوشیهای آیفون حذف میشوند و خدمات سیم کارت مجازی جایگزین سیم کارتهای فیزیکی میشود.
گزارشهای جدید حاکی از این است ممکن است سیم کارت فیزیکی از برخی مدلهای آیفون ۱۴ نیز کنار گذاشته شود، اگر صحت این خبر تأیید شود مهمترین تحول سالهای اخیر در زمینه تولید سیم کارت رقم خورده است.
گفته میشود مدل بدون درگاه سیم کارت فیزیکی آیفون در سپتامبر سال ۲۰۲۲ از راه میرسد و این زمانی است که اپل برای عرضه مدلهای مختلف آیفون ۱۴ برنامهریزی کرده است. هنوز مشخص نیست قرار است سیم کارت از روی کدامیک از مدلهای آیفون ۱۴ حذف شود.
به هر حال تردیدی وجود ندارد که اگر حذف سیم کارت فیزیکی همزمان با عرضه آیفون ۱۴ رخ ندهد در سال ۲۰۲۳ و در آیفون ۱۵ شاهد چنین رویدادی خواهیم بود.
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