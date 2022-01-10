آیفون SE جدید با فناوری ۵G رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این مراسم احتمال در ماه های مارس یا آوریل برگزاری می شود.

مارک گرومن خبرنگار بلومبرگ با تکیه بر شایعات پیشین در این باره ادعا می کند آیفونSE جدید همچنان طراحی مشابه آیفون ۸ خواهد داشت اما فناوری ۵G و پردازشگری جدید به آن اضافه می شود. پردازشگر مذکور نیز احتمالاً تراشه A۱۵ به کار رفته در آیفون ۱۳ است.

البته در گزارش جدید به تغییرات دیگری در این دستگاه اشاره نشده است. اما بعید نیست اگر اپل حافظه آیفون مذکور را به ۱۲۸ گیگابایت یا کیفیت دوربین‌ها را ارتقا دهد. هرچند این موارد را نمی‌توان تضمین کرد زیرا تمرکز اپل در آیفون SE تولید یک دستگاه ارزان قیمت است.

با این وجود با توجه به استفاده از فناوری ۵G، احتمالاً دستگاه به باتری بزرگ‌تری نیاز دارد.

از سوی دیگر از این خبر صحت داشته باشد، افرادی که منتظر یک آیفونSE جدید و مدرن با نمایشگر تمام صفحه بودند، ناامید می‌شوند. با توجه به آنچه گفته شد احتمالاً دستگاه نمایشگری کوچک و لبه‌هایی ضخیم خواهد داشت.