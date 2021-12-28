قیس الخزعلی: راه های مسالمت آمیز برای احقاق حقوق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در صفحه توئیتر خود، به تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی این کشور توسط دادگاه عالی فدرال واکنش نشان داد و بر پایبندی به راه های مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی برای احقاق حقوق تأکید کرد.

در توئیت الخزعلی آمده است: به خاطر احترام ما به منافع عمومی و اهمیت حفظ نهادهای کشور و به ویژه دستگاه قضایی، پایبندی خود را به تصمیم اخیر دادگاه فدرال اعلام می کنیم. هر چند کاملاً معتقدیم که این دادگاه، حرفه ای و تخصصی عمل نکرد و در عملکرد آن مشکلات و ملاحظات زیادی وجود دارد که ناشی از فشارهای شدید اعمال شده بر دادگاه است.

الخزعلی ادامه داد: تأکید می کنیم این اعلام پایبندی به رأی دادگاه به معنای کوتاه آمدن از حق ثابت مان در تداوم راه های مسالمت آمیز سیاسی، اجتماعی و هر راه دیگر با هدف تصحیح روند امور نیست.

دادگاه فدرال عراق روز دوشنبه نتایج انتخابات پارلمانی را تأیید کرد. گروه‌های مقاومت در عراق در چند ماه اخیر نسبت به دستکاری در نتایج انتخابات اعتراض داشتند. با اعلام نتیجه دادگاه، برخی از گروه‌های حشد شعبی اعلام کردند که با وجود اطمینان از تقلب در انتخابات، اما به خاطر منافع کشور رأی دادگاه فدرال را خواهند پذیرفت.