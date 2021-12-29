  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ دی ۱۴۰۰، ۹:۴۷

تفاهم‌نامه نادو با وادا برای ترجمه فارسی اطلاعات مبارزه با دوپینگ

تفاهم‌نامه نادو با وادا برای ترجمه فارسی اطلاعات مبارزه با دوپینگ

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) بر اساس تفاهم نامه همکاری امضا شده با آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) مامور به ترجمه اطلاعات برای سامانه مدیریت این آژانس به زبان فارسی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اطلاعات مربوط به دستورالعمل ها، قوانین، پرسشنامه خودارزیابی و .... را بر روی سامانانه مدیریت خود به نام «آدامز» بارگذاری می کند.

بر اساس تفاهم نامه همکاری که میان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با وادا امضا شده است، نادو ایران مامور به ترجمه همه این اطلاعات به زبان فارسی شده تا بر روی سامانه موردنظر قرار بگیرد. بدین ترتیب دسترسی ورزشکاران فارسی زبان به اطلاعات وادا سهل الوصول تر خواهد شد.

نتیجه این همکاری حداکثر تا ۶ ماه آینده قابل رویت خواهد بود.

کد مطلب 5385854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه