مذاکرات برای واردات آب از مسیر ترکمنستان و ازبکستان

محمد علی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دیپلماسی آب کشور گفت: ما در حوزه دیپلماسی آب با تمام کشور های همسایه از جمله ترکمنستان در حوزه اترک، افغانستان، عراق، ترکیه و آذربایجان تفاهم‌نامه داریم.

وی با تأکید بر اینکه تعاملات در اکثر حوضه‌های آبریز بین‌المللی دوستانه است، افزود: به طور مثال در تابستان امسال ما پنجمین سالگرد بهره برداری دوستانه میان سد و رود ارس را میان آذربایجان و ایران برگزار کردیم که به اذعان اکثر سازمان‌های بین‌المللی این روابط جزو معدود روابط موفق در دنیا بوده است، در حالی که اکثرا آب‌های مرزی محل منازعه دو کشور می‌شود.

فرحناکیان با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر نیرو به ترکیه گفت: خوشبختانه در این سفر مذاکرات خوبی انجام شد تا ما بتوانیم حق‌آبه‌مان را به صورت کامل دریافت کنیم. سد کاراکورت که در مسیر رود ارس هست، یکی از موضوعات مهم مذاکرات بود. مقامات ترک مدعی هستند آبگیری این سد کامل شده و پس از این رهاسازی به صورت عادی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این سد کشورهای ارمنستان و آذربایجان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: از همین رو ما در خواست کردیم از طریق سازمان‌های بین‌المللی از جمله مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری مذاکرات که مقر آن در خود ایران هست، مذاکرات را پیش ببریم.

مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل در مورد وضعیت آب عراق گفت: پس از سفر شهریورماه که وزیر آب عراق همراه با آقای مصطفی‌الکاظمی به ایران داشتند، مذاکراتی انجام شد و بنا شد که این مذاکرات به منظور رفع سوءتفاهم‌ها ادامه داشته باشد. برادران عراقی می‌دانند که خود ایران هم با یک کاهش بارش بی‌سابقه همراه بوده و تبعات این اتفاق طبیعتا به خود عراق هم می‌رسد.

وی افزود: با این حال وقتی مشاهده شد که طرف عراقی مشکلات زیادی از جهت تأمین آب دارند، حجم قابل‌توجهی آب از سمت رود سیروان به سمت عراق آزاد شد و استاندار استان مجاور هم یک تقدیرنامه‌ای به صورت کتبی برای ما ارسال کرد. امیدواریم با افزایش بارش‌ها بتوانیم نیاز آب کشور همسایه را تأمین کنیم.

مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل در رابطه با بحث واردات آب از سرشاخه‌های شمال شرقی گفت: آنچه که مسلم است، کوه‌های تبت در تاجیکستان منبع قابل‌توجهی است که به غیر از خود تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان از این آب بهره می‌برند. قبلا طرحی مبنی بر واردات آب از سمت افغانستان بود که به دلیل شرایط خاص سیاسی و امنیتی افغانستان این طرح تغییر کرده تا واردات آب از سمت ترکمنستان و ازبکستان در دستور کار قرار گیرد.

فرحناکیان خاطر نشان کرد: در سفر ریاست جمهوری به اجلاس شانگهای رایزنی‌ها برای این اتفاق در سطوح بالایی انجام شد و پس از آن نیز وزیر نیرو هم در دیدار با تمام وزرای مربوطه این کشورها، مسأله را طرح کردند. در مجموع زمینه‌های سیاسی و موارد کلی در حال موافقت است و بحث‌های کارشناسی نیز که قبلا شرکت‌های ایرانی مطالعاتش را انجام داده بودند و امیدواریم بعد از اینکه اراده سیاسی کشورهای همسایه ایجاد شد، بحث‌های تخصصی را به‌روزرسانی کنیم.