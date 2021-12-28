شاخص کل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر اگرچه روز گذشته شاخص بورس روند رو به رشد پیدا کرده بود و کانال ۱.۴ میلیون واحدی را پس گرفته بود، اما امروز در یک روند ریزشی قرار گرفت و در نهایت با عقب‌نشینی ۴۲۸ واحد نسبت به روز گذشته به رقم یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۸۸۵ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش ۱۹۷۷ واحد به رقم ۳۶۷ هزار و ۳۶۲ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از ۵.۲ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۲۰ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

ارزش معاملات امروز در فرابورس هم به بیش از ۱,۷۴۹ میلیارد تومان رسید که با این حساب ارزش معاملات دو بازار از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت.

امروز شاخص کل و شاخص قیمت در بورس تهران با معیار وزنی ارزشی ۰.۳ درصد کاهش یافتند این دو شاخص با معیار هموزن ۰.۵۴ درصد رشد کردند.

شاخص آزاد شناور بدون تغییر ماند، شاخص بازار اول بورس فقط ۰.۱ درصد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۰.۶ درصد افت کرد.

امروز نمادهای پتروشیمی بوعلی و چادرملو بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند و برعکس نمادهای فولاد مبارکه، شستا، ملی مس، پتروشیمی خلیج‌فارس، پتروشیمی پارس، بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.