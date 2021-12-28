به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن قمی معاون ارتباطات بینالمللی دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت شهید ایرلو که صبح امروز (سهشنبه) به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: این مجلس به عنوان پاسداشت فردی، مخلص، متدین، متواضع و دارای فضائل اخلاقی، فردی و اجتماعی شهید حاج حسن ایرلو دیپلمات ارشد ایران در کشور عزیز و برادرمان یمن منعقد شده است.
وی افزود: در طلیعه سخن، شهادت این عزیز را قبل از هر چیز به مقام معظم رهبری تسلیت عرض می کنم و همچنین به خانواده صبور و فداکار او، همرزمان و همکارانشان، دوستداران وی و به خانواده بزرگ نظام دیپلماسی جمهوری اسلامی، به ویژه به وزیر امور خارجه جناب امیرعبداللهیان تسلیت عرض می کنم.
عضو مجلس خبرگان تصریح کرد: در تاریخ بشر دغدغهی پرسش از خود که من چیستم و چه کی هستم، تعریف انسان چیست و انسان چه مولفههایی را دارد تا انسان باشد، هیچگاه از زندگی بشر جدا نبوده است.
قمی افزود: برای پاسخ به این سوال بیش از ۵۰۰ جواب در کتابهای شهید مطهری جمعآوری شده یا مورد اشاره قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: قسمت های مهم این تعاریف را میتوانیم در دو مقوله طبقه بندی کنیم؛ طبقه اول دیدگاه هایی هستند که انسان را موجودی میدانند مشابه سایر موجودات و نگاه دوم آن است که انسان مشابه سایر موجودات نیست و مسئله فراتر از اینها است. انسان موجودی است که وارث خداوند در زمین است.
معاون ارتباطات بینالمللی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: مسئله از خودگذشتگی برای کمک به دیگران، مبارزه با ظالم برای نجات مظلوم، معنویت، اخلاق و عقلانیت در عرصههای فردی، اجتماعی و بینالمللی جزو شاخصهای چنین تفکری به حساب میآید.
قمی تصریح کرد: شهید سفیر حاج حسن ایرلو انسانی خستگی ناپذیر بود و برای انجام وظایف خودش هیچ وقت خستگی را نمیشناخت.
وی با بیان اینکه شهید ایرلو با موفقیت دارو را برای مردم یمن تامین کرد،گفت: اما در شرایط بیماری و نیاز او به دارو و درمان، به دلیلی تعلل شد و وقتی او را به میهن برگرداند که کار برای درمان و نجات وی بسیار سخت شده بود و نهایتا بعد از مدت کوتاهی از مراجعت به میهن اسلامی به دو برادر شهیدش و همرزمانش در طول دفاع مقدس و به فرمانده بزرگوارش، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پیوست.
گفتنی است، در این مراسم، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، امیرحسین قاضیزاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، علیاکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران و جمعی از مدیران و کارکنان وزارت امور خارجه و تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران حضور داشتند.
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