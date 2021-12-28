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۷ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۵۲

حجت‌الاسلام قمی:

«شهید ایرلو» برای انجام وظایف خود خستگی را نمی‌شناخت

«شهید ایرلو» برای انجام وظایف خود خستگی را نمی‌شناخت

معاون ارتباطات بین‌المللی دفتر مقام معظم رهبری گفت: شهید سفیر ما حاج «حسن ایرلو»، انسانی خستگی ناپذیر بود و برای انجام وظایف خودش هیچ وقت خستگی را نمی‌شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قمی معاون ارتباطات بین‌المللی دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت شهید ایرلو که صبح امروز (سه‌شنبه) به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: این مجلس به عنوان پاسداشت فردی، مخلص، متدین، متواضع و دارای فضائل اخلاقی، فردی و اجتماعی شهید حاج حسن ایرلو دیپلمات ارشد ایران در کشور عزیز و برادرمان یمن منعقد شده است.

وی افزود: در طلیعه سخن، شهادت این عزیز را قبل از هر چیز به مقام معظم رهبری تسلیت عرض می کنم و همچنین به خانواده صبور و فداکار او، همرزمان و همکارانشان، دوستداران وی و به خانواده بزرگ نظام دیپلماسی جمهوری اسلامی، به ویژه به وزیر امور خارجه جناب امیرعبداللهیان تسلیت عرض می کنم.

عضو مجلس خبرگان تصریح کرد: در تاریخ بشر دغدغه‌ی پرسش از خود که من چیستم و چه کی هستم، تعریف انسان چیست و انسان چه مولفه‌هایی را دارد تا انسان باشد، هیچگاه از زندگی بشر جدا نبوده است.

قمی افزود: برای پاسخ به این سوال بیش از ۵۰۰ جواب در کتاب‌های شهید مطهری جمع‌آوری شده یا مورد اشاره قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: قسمت های مهم این تعاریف را می‌توانیم در دو مقوله طبقه بندی کنیم؛ طبقه اول دیدگاه هایی هستند که انسان را موجودی می‌دانند مشابه سایر موجودات و نگاه دوم آن است که انسان مشابه سایر موجودات نیست و مسئله فراتر از این‌ها است. انسان موجودی است که وارث خداوند در زمین است.

معاون ارتباطات بین‌المللی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: مسئله از خودگذشتگی برای کمک به دیگران، مبارزه با ظالم برای نجات مظلوم، معنویت، اخلاق و عقلانیت در عرصه‌های فردی، اجتماعی و بین‌المللی جزو شاخص‌های چنین تفکری به حساب می‌آید.

قمی تصریح کرد: شهید سفیر حاج حسن ایرلو انسانی خستگی ناپذیر بود و برای انجام وظایف خودش هیچ وقت خستگی را نمی‌شناخت.

وی با بیان اینکه شهید ایرلو با موفقیت دارو را برای مردم یمن تامین کرد،گفت: اما در شرایط بیماری و نیاز او به دارو و درمان، به دلیلی تعلل شد و وقتی او را به میهن برگرداند که کار برای درمان و نجات وی بسیار سخت شده بود و نهایتا بعد از مدت کوتاهی از مراجعت به میهن اسلامی به دو برادر شهیدش و همرزمانش در طول دفاع مقدس و به فرمانده بزرگوارش، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پیوست.

گفتنی است، در این مراسم، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، علی‌اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران و جمعی از مدیران و کارکنان وزارت امور خارجه و تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران حضور داشتند.

کد مطلب 5386316

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