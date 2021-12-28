به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اشاره به تشکیل اولین جلسه این کمیسیون طی عصر امروز گفت: اگر شورای نگهبان نظر خود را پیرامون مصوبه مجلس مبنی بر تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه تا روز یکشنبه هفته آینده به مجلس ارسال کند، کمیسیون تلفیق بودجه رسما بررسی لایحه ۱۴۰۱ را آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: تفاوت بررسی این لایحه بودجه با بودجه سال‌های گذشته در این است که پیش از این کلیات و جزئیات لوایح بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب می‌شد و سپس برای نظرخواهی، کلیات آن در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شد، اما امسال کلیات لایحه بودجه ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی و سپس در صحن به رأی گذاشته می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: اگر کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شود، آنگاه برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد، در غیر اینصورت لایحه بودجه به دولت بازگردانده خواهد شد تا بعد از اصلاح به مجلس ارسال شود.

حاجی‌بابایی بیان کرد: طی هفته آینده بعد از بررسی‌ها گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه به صحن علنی ارائه خواهد شد تا بعد از قرائت این گزارش ها، نمایندگان نظر خود را در مورد آن اعلام کنند.