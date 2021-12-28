هلاکت ۱۰۰ تروریست داعشی و دستگیری ۲۵۰ نفر دیگر در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صباح النعمان سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم عراق روز سه شنبه نتایج عملیات این سازمان علیه بقایای تروریست‌های داعش را اعلام کرد.

این مقام مسئول در گفتگو با خبرگزاری بغداد الیوم اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از ٣٠٠ عملیات توسط سرویس مبارزه با تروریسم عراق انجام شده که طی آن علاوه بر انهدام مخفیگاه‌های داعش، ١٠٠ تروریست داعشی به هلاکت رسیده و بیش از ٢٥٠ تن دیگر بازداشت شدند.

وی تاکید کرد که این عملیات به تقویت وضعیت امنیتی و محاصره بقایای سازمان تروریستی داعش و ناکامی تروریست‌هایی که قصد عملیات در شهرها را داشتند کمک زیادی کرد.

با وجود شکست داعش در عراق اما بقایای این گروه تروریستی همچنان در حال عملیات انتحاری در شهرهای مختلف این کشور هستند.