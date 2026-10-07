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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

روسیه: سیاستمداران اروپایی انتخابی برای مردم اروپا نگذاشته‌اند

روسیه: سیاستمداران اروپایی انتخابی برای مردم اروپا نگذاشته‌اند

رئیس شورای فدراسیون روسیه در واکنش به اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه گفت سیاستمداران اروپایی انتخابی برای مردم باقی نگذاشته‌اند و صدای آنها توسط سیاستمداران کنونی شنیده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «والنتینا ماتوینکو» رئیس شورای فدراسیون روسیه در نشست با خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا امروز در حال تبدیل شدن به یک بلوک نظامی است و ساکنان کشورهای عضو اتحادیه از این وضعیت ناراضی هستند.

وی به تظاهرات اعتراضی در کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه اشاره کرد و افزود: مردم در کشورهای اروپایی از سر استیصال به خیابان‌ها می‌آیند و علیه بوروکراسی اتحادیه اروپا اعتراض می‌کنند. این بوروکراسی عملاً کشورهای اروپایی را از حاکمیت خود محروم کرده است.

این مقام روس گفت: مردم به این دلیل اعتراض می‌کنند که سیاستمداران کنونی آنها برای منافع ملی کشورهای خود مبارزه نمی‌کنند، بلکه برخی مشکلات ژئوپلیتیکی ساخته و پرداخته دیگران را با هدف حفظ هژمونی خود حل‌وفصل می‌کنند.

وی افزود: مردم همچنین از نظامی‌سازی اروپا ناراضی هستند. در حالی که اتحادیه اروپا برای بهبود رفاه مردم ایجاد شد عملاً امروز به سمت تبدیل شدن به یک بلوک نظامی پیش می‌رود.

رئیس شورای فدراسیون روسیه خاطرنشان کرد که این روندها بسیار نگران‌کننده هستند. مردم اروپا را باید درک کرد زیرا انتخابی برای آنها باقی نگذاشته‌اند و صدای آنها توسط سیاستمداران کنونی شنیده نمی‌شود.

کد مطلب 6970758

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