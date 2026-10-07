به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر چهارشنبه در همایش روز ملی روستا و عشایر با اشاره به نقش روستاییان در اقتصاد استان اظهار کرد: روستاها و عشایر در تأمین امنیت غذایی، تولید محصولات کشاورزی و دامی و حفظ فرهنگ و سنت‌های اصیل کشور نقش مهمی دارند و باید ظرفیت‌های آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: گلستان از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی متنوعی برخوردار است و اگر اقتصاد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان مورد توجه قرار گیرد، شوراها، دهیاران و بخشداران باید در کنار مردم، نظام مسائل هر روستا را احصا و همزمان فرصت‌های موجود را نیز شناسایی کنند.

استاندار گلستان ادامه داد: نباید از سرمایه‌های انسانی موجود در روستاها به سادگی عبور کرد؛ چراکه بسیاری از استعدادها و توانمندی‌های جوانان و نوجوانان روستایی می‌تواند بخشی از مسیر توسعه استان را پیش ببرد.

طهماسبی با اشاره به ظرفیت تولید کشاورزی استان اظهار کرد: تنها امسال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل تولید گندم وارد گلستان شده و استان در مجموع بیش از ۷۲ نوع محصول کشاورزی تولید می‌کند که در کنار آن، ظرفیت‌های قابل توجهی در صنایع دستی، مبلمان، زعفران، پارچه، میگو و دیگر فعالیت‌های تولیدی وجود دارد.

از تولید روستایی تا تبدیل گلستان به مقصد گردشگری

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارآفرینان روستایی گفت: در گذشته بخش مهمی از تولید، اشتغال و درآمد در روستاها شکل می‌گرفت و امروز نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقتصاد روستاها را دوباره تقویت کنیم.

استاندار گلستان افزود: نمونه‌هایی از روستاهای استان نشان می‌دهد که با تکیه بر ظرفیت بومی می‌توان فعالیت اقتصادی ایجاد کرد و یک روستا را به مرکز تولید یک محصول یا صنعت خاص تبدیل کرد.

طهماسبی ادامه داد: فرمانداران باید در شهرستان‌ها فضایی برای عرضه تولیدات روستایی و صنایع دستی ایجاد کنند تا محصولات تولیدکنندگان محلی در معرض دید مردم و گردشگران قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: گلستان در حوزه گردشگری ظرفیت‌های فراوانی دارد و باید تلاش کنیم استان از یک مقصد عبوری به مقصد گردشگری تبدیل شود؛ روستاها و تولیدات محلی می‌توانند در این مسیر نقش مهمی داشته باشند.

اعتبارات روستایی باید به تولید تبدیل شود

استاندار گلستان با اشاره به افزایش اعتبارات روستایی اظهار کرد: در سال‌های اخیر بودجه‌های مربوط به روستاها و دهیاری‌ها افزایش قابل توجهی داشته است و باید از این فرصت برای ایجاد درآمد پایدار استفاده شود.

وی تأکید کرد: منابع مالی نباید صرفاً در حساب دهیاری‌ها باقی بماند و دهیاران و شوراها باید این منابع را در مسیر کار، تولید و ایجاد درآمد پایدار برای روستا به کار بگیرند.

طهماسبی گفت: روستاها باید به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کنند و شوراها و دهیاران نیز در کنار مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی، برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در روستا برنامه داشته باشند.

وی افزود: تجربه برخی دهیاری‌ها که بخشی از منابع خود را به سمت ایجاد درآمد پایدار هدایت کرده‌اند، نشان می‌دهد این مسیر در دیگر روستاها نیز قابل پیگیری است.

نظام مسائل روستاها باید با مشارکت مردم احصا شود

استاندار گلستان بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران محلی با مردم تأکید کرد و گفت: در بازدیدهای انجام‌شده از روستاهای مختلف استان، نظام مسائل با حضور شوراها، دهیاران، بزرگان، معتمدان و مردم بررسی می‌شود و مسائل مطرح‌شده پس از جمع‌بندی و صورت‌جلسه برای پیگیری به استان منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: مردم باید مطالبه‌گر باشند و مسائل و نیازهای خود را مطرح کنند و مدیریت استان نیز در کنار آنان برای رفع مشکلات تلاش خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه روستاها اظهار کرد: شوراها و دهیاران باید به صورت مستمر با مردم در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و دیگر فضاهای اجتماعی گفت‌وگو کنند و از نظرات آنان در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.

وی افزود: مشارکت مردم پشتوانه تصمیمات مدیریت محلی است و هرچه این ارتباط بیشتر باشد، زمینه برای اجرای بهتر برنامه‌های توسعه‌ای نیز فراهم خواهد شد.

جوانان و نوجوانان، سرمایه آینده روستاها

استاندار گلستان همچنین بر توجه جدی به جوانان و نوجوانان روستایی تأکید کرد و گفت: باید از استعدادهای نسل جدید در مدیریت و توسعه روستاها استفاده کنیم و زمینه انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف را فراهم آوریم.

طهماسبی افزود: مدیران محلی باید جوانان و نوجوانان را برای پذیرش مسئولیت‌های آینده آماده کنند و بخشی از امور را به آنان بسپارند تا ضمن کسب تجربه، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

وی با اشاره به سرعت تحولات فناوری ادامه داد: نسل جدید با فناوری و فضای دیجیتال ارتباط گسترده‌ای دارد و مدیریت روستاها نیز باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی، آموزشی و اجتماعی استفاده کند.

استاندار گلستان همچنین بر شناسایی استعدادهای روستایی و استفاده از ظرفیت نخبگان تأکید کرد و گفت: سرمایه انسانی هر روستا باید شناسایی شود و جوانان و نوجوانان مستعد نباید به دلیل کمبود امکانات از فرصت رشد و پیشرفت محروم بمانند.

آموزش و مهارت‌آموزی در روستاها تقویت شود

طهماسبی با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نوجوانان حاضر در این همایش اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی در روستاها از جمله در حوزه رایانه، زبان، هنر و ورزش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: روستاهایی که امکان برگزاری دوره‌های آموزشی را ندارند، می‌توانند از ظرفیت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌های تخصصی استفاده کنند و شوراها و دهیاران نیز زمینه برگزاری این دوره‌ها را فراهم کنند.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: حتی اگر یک روستا مدرس یا مربی متخصص نداشته باشد، می‌توان از ظرفیت دستگاه‌های استانی و شهرستانی برای برگزاری دوره‌های آموزشی استفاده کرد.

وی با تأکید بر اهمیت فرصت‌سازی برای نسل جدید گفت: آنچه جوانان و نوجوانان روستا نیاز دارند فقط امکانات نیست، بلکه باید فرصت دیده‌شدن، مشارکت و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

توسعه روستایی با هم‌افزایی دستگاه‌ها دنبال شود

طهماسبی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های روستایی سخن گفت و اظهار کرد: در دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی در زمینه آسفالت معابر و راه‌های روستایی و توسعه مسکن روستایی انجام شده است.

وی افزود: در این مدت حدود ۵۵۰ روستا در استان از طرح‌های آسفالت بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی نیز ساخته و تحویل مردم شده است.

استاندار گلستان با تأکید بر اینکه توسعه روستا نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، گفت: بانک‌ها، صندوق‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط باید در کنار کارآفرینان روستایی قرار بگیرند و برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی و تعاونی‌ها همکاری کنند.

وی افزود: هیچ دستگاهی نباید مطالبات مردم را بدون پاسخ بگذارد و تسریع در امور اداری و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان روستایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

طهماسبی تأکید کرد: آینده توسعه گلستان از مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های روستایی، تقویت تولید و اشتغال، مشارکت مردم و استفاده از توان جوانان و نخبگان می‌گذرد و مدیریت استان برای تحقق این اهداف در کنار شوراها، دهیاران و مردم روستاها خواهد بود.