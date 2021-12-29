آغاز اجرای گام ششم طرح «شهید سلیمانی» در گیلان

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای گام ششم طرح شهید سلیمانی در استان گیلان، اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش پوشش واکسیناسیون و اقناع سازی افکار عمومی اجرایی میشود.
سخنگوی علوم پزشکی گیلان ادامه داد: پیگیری افراد پر خطر، لکه گیری واکسیناسیون و تسریع در واکسیناسیون دُز سوم از دیگر اهداف اجرای طرح شهید سلیمانی است.
وی با اشاره به آمادگی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان از استفاده نیروهای فعال در اجرای طرح شهید سلیمانی در برنامههای رهگیری تماس و پیگیری روند بیمارها، گفت: این کار برای افزایش سرعت واکسیناسیون انجام میشود.
مهرابیان همچنین با بیان اینکه نیروهای داوطلب برای حضور در مراکز واکسیناسیون نیز آموزش داده میشوند، افزود: انتظار میرود با همکاری بسیج و سپاه بتوانیم خدمات با کیفیت تری به شهروندان ارائه دهیم.
وی با اشاره به شیوع سویه اومیکرون در کشور و شناسایی تعدادی از موارد ابتلاء، گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده قدرت انتشار این سویه چندین برابر دلتا است و شهروندان باید از هر گونه عادی انگاری جدا خودداری کنند.
سخنگوی علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه پوشش کامل واکسیناسیون به ویژه تزریق دُز سوم تا ۸۰ درصد از موارد ابتلاء به این سویه جلوگیری میکند، ادامه داد: شهروندان واجد شرایطی که حداقل سه ماه از تزریق دُز دوم واکسن آنها گذشته هر چه سریعتر نسبت به تزریق این دُز اقدام کنند.
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