‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، یک مقام عالی رتبه دولت روسیه پیشنهاد کرده است که این کشور می‌تواند ناوهای جنگی مجهز به موشک‌های مافوق صوت را در نزدیکی سواحل سوریه در دریای مدیترانه مستقر کند. گفته شده هدف این اقدام کنترل دریا و ساحل نزدیک به سوریه است.

«آندری کارتاپولوف»، رئیس کمیته دفاعی دومای دولتی در این ارتباط گفت: «ما هنوز پایگاه خود را در دریای مدیترانه در حمیمیم داریم. در بندر طرطوس نیز سامانه‌های موشکی ساحلی وجود دارد. ممکن است کشتی‌هایی مجهز به موشک‌های مافوق صوت نیز در آنجا مستقر شوند تا تمام دریای مدیترانه را کاملاً مسدود کنند.»

به گفته این مقام روسی، «این اقدامات نظامی لزوماً جنگ نیست، بلکه اینها ایجاد تهدید مستقیم برای دشمن ما است تا آنها را از اقدامات بعدی بازدارد.»

رئیس کمیته دفاعی دومای دولتی روسیه در ارتباط با پیشنهادش افزود: «یعنی متوجه می‌شوند که تهدید مستقیمی برای از بین بردن دارایی‌های شأن در شرق اروپا و سیستم‌های کنترل و گروه‌های ناو هواپیمابرشان وجود دارد. آنها نسبت به شکست بسیار حساس هستند.»