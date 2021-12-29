لبنان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به «لاذقیه» سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت خارجه لبنان بیانیه ای را در خصوص تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به بندر لاذقیه سوریه صادر و این تجاوز را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه لبنان در این بیانیه ضمن اعلام همبستگی خود با دولت و ملت سوریه عنوان کرده است: این دومین تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه طی یک ماه اخیر است و بار دیگر چهره واقعی تل آویو را آشکار ساخت.

این درحالی است که پیشتر «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس حمله بامداد روز گذشته رژیم صهیونیستی به بندر لاذقیه در سوریه را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی وحشیانه و جنایتکارانه خواند.

وی تاکید کرد که تنها مقاومت می‌تواند سد راه ادامه جنایات و حملات دشمن صهیونیستی علیه سوریه شود. قاسم تاکید کرد که این حمله اقدامی در راستای ادامه تجاوزات دشمن علیه امت اسلامی و بیانگر رفتار چپاول‌گرانه اشغالگران علیه منابع و اراضی این امت است.

حازم قاسم اشاره کرد که تنها راه مقابله با تجاوزات بی‌وقفه و تکراری دشمن صهیونیستی، مقاومت از راه‌های مختلف است و این جنایات مستلزم یکپارچه‌سازی توانمندی‌های امت اسلامی و مقاومت برای پایان داده بهتجاوزات دشمن است.