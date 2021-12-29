واکنش تند روسیه به حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، در حالی که مسکو از تأیید و پذیرش حملات توسط اسرائیل علیه سوریه خودداری می‌کند، حال یک دیپلمات ارشد روسی گفته است که چنین حملاتی برای سوریه پس از یک دهه درگیری بی‌رحمانه «بسیار نگران‌کننده» است.

«دیمیتری پولیانسکی»، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل می‌گوید: «ما فکر نمی‌کنیم که چنین اقداماتی از این نوع به ثبات خاورمیانه یا وضعیت سوریه کمک کند.»

وی به خبرنگاران گفت: «عدم تائید چنین حملات و رفتاری در سوریه را هرگز پنهان نمی‌کنیم.» این دیپلمات روسی اضافه کرد که کشورش به نگرانی‌های دوجانبه با اسرائیل رسیدگی خواهد کرد.

منابع خبری بامداد سه شنبه از مقابله پدافند هوایی سوریه با تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به لاذقیه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، تلویزیون سوریه گزارش داد که جنگنده‌های صهیونیست به اطراف بندر لاذقیه سوریه حمله کردند و پدافند هوایی ارتش سوریه به مقابله با آنها برخاست.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) هم از آتش گرفتن چند کانتینر در پی حمله هوایی جنگنده‌های صهیونیست به بندر لاذقیه خبر داد.

یک منبع نظامی سوریه گفت: حدود ساعت ۰۳:۲۱ بامداد سه شنبه دشمن اسرائیلی با چند موشک و انجام تجاوز هوایی از عمق دریای مدیترانه واقع در غرب شهر لاذقیه، محل کانتینرها در بندر تجاری لاذقیه را هدف قرار داد.

وی افزود: این تجاوز به آتش سوزی در محل و برجاماندن خسارات هنگفت مادی منجر گردید و همچنان تلاش برای مهار آتش سوزی و بررسی خسارات در جریان است.

سوریه بارها تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی به خاک خود را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی برشمرده است و از جامعه بین الملل خواسته است به مسئولیت خود برای توقف این تجاوزات عمل نماید.