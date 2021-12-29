مردم در ۹ دی افتخار آفریدند/ مشکلات معیشتی را باید حل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت یوم الله ۹ دیماه، گفت: فرا رسیدن یومالله و حماسه مردمی روز ۹ دی ماه را گرامی میدارم. در آن روز پرافتخار در تاریخ انقلاب اسلامی زمانی که مردم دیدند آرمانهای انقلاب اسلامی، ارزشهای والای اسلام، امنیت و آرامش کشور به خطر افتاده، با تمام توان به میدان آمدند و باری دیگر ثابت کردند که خداباوری و مردمباوری دو رکن اساسی بقا و پیشرفت انقلاب اسلامی بوده است.
وی بیان کرد: ملت ایران از آزمون سخت نجات کشور از ناامنی و آشوب سربلند بیرون آمدند و امروز آزمون اصلی، پیشروی مسئولان است مبنی بر اینکه باید حل مشکلات مردم در دستور کار آنان قرار گیرد که انشاءالله ما از این آزمون با تلاش و مجاهدت سربلند بیرون بیاییم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه از مرور ایامالله انقلاب اسلامی برای همه ما آشکار میشود، آن است که مسئولان باید در هر لحظه بیش از قبل به وظایف خود در قبال این همه فداکاری مردم عمل کنند و کمترین وظیفه ما در قبال مردم، حل مسائل معیشتی و بخصوص مدیریت گرانیها است.
قالیباف ادامه داد: مردم در سختترین زمانها در عمل دلبستگی خود را به انقلاب اسلامی نشان دادند و ما نیز باید در عمل با اتخاذ تصمیمات عقلانی و هوشمندانه، انتظارات آنان را برآورده کنیم. امروز موازیکاری، دامن زدن به اختلافات، اتخاذ تصمیمات بر مبنای آزمون و خطا، پرداختن به مسائل حاشیهای و فاصله گرفتن از تمرکز بر حل مسائل اقتصادی مخصوصاً مدیریت گرانیها برخلاف وظایف ما در قبال مردم است.
وی متذکر شد: در ۹ دی ماه باری دیگر با ملت شریف و فداکار ایران اسلامی باید پیمان ببندیم که ما نیز همچون آنان دغدغهای جز انقلاب و اسلام و منافع ملی نداریم و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات آنان به کار خواهیم بست و منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی و انقلابی ترجیح نخواهیم داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین لازم است از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکر کنم که با حفظ سیاست اولویت بهداشت بر درمان و توجه به این مسئله مهم، با افزایش ظرفیت پزشکی موافقت کردند و با تصمیمی که شب گذشته اتخاذ کردند، ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی سالانه ۲۰ درصد به مدت چهار سال افزایش پیدا کرد. همانطور که وعده کرده بودیم، امیدوارم هم نگرانی متقاضیان تحصیل در این رشتهها کمتر شده باشد و هم نیاز مناطق محروم به پزشک متخصص در آیندهای نه چندان دور کمتر شود.
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