به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: مردم ایران در روز ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸ حماسه آفریدند و لازم است از آنان بابت این حماسه آفرینی تقدیر و تشکر کنم.

وی متذکر شد: مردم ایران در روز ۹ دی سیلی محکمی به سران فتنه و فتنه گران زدند و بنده لازم می دانم که از بصیرت مردم قدردانی و تشکر کنم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم مردم همواره به صورت آگاهانه در صحنه حضور داشته باشند و ما مسئولان هم باید از مردم الگو برداری کنیم و رفع مشکلات آنها را در دستور کار قرار دهیم.