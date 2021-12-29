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۸ دی ۱۴۰۰، ۹:۰۵

کوچکی‌نژاد در صحن مجلس:

۹ دی سیلی محکمی به فتنه‌گران زد/ به مشکلات مردم رسیدگی شود

۹ دی سیلی محکمی به فتنه‌گران زد/ به مشکلات مردم رسیدگی شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما در روز ۹ دی سیلی محکمی به فتنه گران و سران فتنه زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: مردم ایران در روز ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸ حماسه آفریدند و لازم است از آنان بابت این حماسه آفرینی تقدیر و تشکر کنم.

وی متذکر شد: مردم ایران در روز ۹ دی سیلی محکمی به سران فتنه و فتنه گران زدند و بنده لازم می دانم که از بصیرت مردم قدردانی و تشکر کنم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم مردم همواره به صورت آگاهانه در صحنه حضور داشته باشند و ما مسئولان هم باید از مردم الگو برداری کنیم و رفع مشکلات آنها را در دستور کار قرار دهیم.

کد مطلب 5386760
زهرا علیدادی

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