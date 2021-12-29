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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۲۷

پس از حمله منتقدان؛

حمایت فرنگی‌کار اسبق تیم ملی از سکوت حمید سوریان

حمایت فرنگی‌کار اسبق تیم ملی از سکوت حمید سوریان

یکی از فرنگی‌کاران اسبق تیم ملی کشتی با تایید سکوت حمید سوریان در برابر انتقادات اخیر گفت: او به دنبال پست و مقام نیست، چون به همه چیز رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد فقیری ملی پوش اسبق تیم ملی کشتی فرنگی و یکی از مربیان تهرانی در اظهار نظری در مورد حمید سوریان گفت: سوریان افتخار ورزش ایران است؛ مثل قاسم رضایی، امید نوروزی و سعید عبدولی. اینکه می‌گویند سوریان همه کاره کشتی فرنگی است و از او انتقاد می‌کنند و او هم پاسخ نمی‌دهد، به دلیل این است که سوریان ماخوذ به حیاست.

فقیری خاطرنشان کرد: سوریان شخصیتی دارد که هیچ چیزی نمی‌خواهد، چرا که خدا همه چیز به او داده است. او نه دنبال پست و ریاست است و نه دنبال پول. در واقع سوریان اگر دنبال جایگاه بود برای حضور در اتحادیه جهانی کشتی دست و پا می‌زد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مورد شدیدترین انتقادات از سوی برخی قهرمانان جهان و المپیک قرار گرفت، همکاران و اطرافیان او از جمله حمید سوریان هم از این انتقادات بی نصیب نمانده و به نوعی وارد این ماجرا شدند. البته سوریان در برابر اظهارات تند منتقدان، سکوت کرد و ترجیح داد فعلاً واکنشی به آن نشان ندهد.

کد مطلب 5386786

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