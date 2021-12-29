استانداردهای شیر گاومیش در خوزستان تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قیصی پور با بیان اینکه شیر می‌تواند بسیاری از نیازهای تغذیه‌ای روزانه انسان را تأمین کند، اظهار کرد: توجه به مصرف شیر گاومیش در کشور و در نظر گرفتن مصرف شیر آلوده و محصولات لبنی تولید شده از آن می‌تواند سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازد.

مدیر کل استاندارد خوزستان افزود: تعیین ویژگی‌ها و الزامات شیر گاومیش برای اطمینان از کیفیت آن مهم شمرده می‌شود.

وی بیان کرد: دو استاندارد پژوهش محور با عناوین «شیر استریلیزه گاومیش ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» و «شیر پاستوریزه گاومیش- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» به دبیری شرکت شیر پگاه خوزستان پس از برگزاری چندین جلسه کمیسیون فنی توسط اداره هماهنگی و امور تدوین استاندارد خوزستان در دوره زمانی دو ساله به تصویب رسید.

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: این دو استاندارد با حضور شرکت‌های تولید کننده شیر گاومیش در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، ایلام و خوزستان و نمایندگانی از پژوهشگاه استاندارد، سازمان غذا و دارو، اداره نظارت بر اجرای استاندارد، سازمان جهاد کشاورزی، انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران و آزمایشگاه‌های همکار در یکم دی‌ماه سال جاری به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل و ایلام از جمله استان‌های تولید کننده شیر گاومیش هستند.