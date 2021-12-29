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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۵۰

برای اولین بار در کشور؛

استانداردهای شیر گاومیش در خوزستان تدوین شد

استانداردهای شیر گاومیش در خوزستان تدوین شد

اهواز- مدیر کل استاندارد خوزستان از تدوین استانداردهای شیر گاومیش به دبیری شرکت شیر پگاه برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قیصی پور با بیان اینکه شیر می‌تواند بسیاری از نیازهای تغذیه‌ای روزانه انسان را تأمین کند، اظهار کرد: توجه به مصرف شیر گاومیش در کشور و در نظر گرفتن مصرف شیر آلوده و محصولات لبنی تولید شده از آن می‌تواند سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازد.

مدیر کل استاندارد خوزستان افزود: تعیین ویژگی‌ها و الزامات شیر گاومیش برای اطمینان از کیفیت آن مهم شمرده می‌شود.

وی بیان کرد: دو استاندارد پژوهش محور با عناوین «شیر استریلیزه گاومیش ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» و «شیر پاستوریزه گاومیش- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» به دبیری شرکت شیر پگاه خوزستان پس از برگزاری چندین جلسه کمیسیون فنی توسط اداره هماهنگی و امور تدوین استاندارد خوزستان در دوره زمانی دو ساله به تصویب رسید.

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: این دو استاندارد با حضور شرکت‌های تولید کننده شیر گاومیش در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، ایلام و خوزستان و نمایندگانی از پژوهشگاه استاندارد، سازمان غذا و دارو، اداره نظارت بر اجرای استاندارد، سازمان جهاد کشاورزی، انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران و آزمایشگاه‌های همکار در یکم دی‌ماه سال جاری به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل و ایلام از جمله استان‌های تولید کننده شیر گاومیش هستند.

کد مطلب 5386968

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