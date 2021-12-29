ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی به تصویر کشیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه (۸ دی ۱۴۰۰) طی سخنانی در جلسه شورای نگهبان با اشاره به جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی اظهار داشت: حاج قاسم سلیمانی تربیت یافته شاخص مکتب امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بود؛ این شهید عزیز، چهره درخشان و جهانی مقاومت در مقابل استکبار جهانی بود که عجز و ناتوانی دشمنان را در مقابل اسلام نشان داد.

وی با بیان اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی، جنایتکار و شقی بودن آمریکا را به جهانیان نشان داد، تصریح کرد: شهید سلیمانی در دوران حیات مبارکش عامل شکست دشمنان بود و شهادتش هم عامل روسیاهی و زبونی آنها شد.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: اگر این شهادت‌ها نبود، این تاریخ درخشان هم رقم نمی‌خورد و قطعا شهدا به خصوص حاج قاسم سلیمانی ظرفیت الگو شدن برای جوانان را دارند و باید از این ظرفیت استفاده شود.

آیت الله جنتی در پایان گفت: لازم است که ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی و جهانی با ابزارهای مختلف به خصوص ابزار هنر به تصویر کشیده شده و به جهانیان نشان داده شود.