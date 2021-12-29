به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، این همایش روز جمعه با حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، معاونین ستادی، روسای فدراسیون های ورزشی به میزبانی فدراسیون ورزش های همگانی و با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی استان تهران و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار می شود.

اعضای انجمن ها و کمیته های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی بمناسبت این رویداد برنامه ویژه ای تدارک دیده و همچنین کاروان های ورزشی آفرود، دوچرخه سواری و... در این برنامه حضور دارند.

این رویداد ساعت ۷:۳۰ صبح روز جمعه ۱۰ دی ماه از میدان ولیعصر تا پارک لاله برگزار خواهد شد.