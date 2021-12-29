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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۳۶

به مناسبت دومین سالگر شهید سلیمانی ؛

فدراسیون همگانی دومین همایش پیاده روی«سردار دلها»را برگزار می‌کند

فدراسیون همگانی دومین همایش پیاده روی«سردار دلها»را برگزار می‌کند

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، این همایش روز جمعه با حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، معاونین ستادی، روسای فدراسیون های ورزشی به میزبانی فدراسیون ورزش های همگانی و با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی استان تهران و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار می شود.

اعضای انجمن ها و کمیته های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی بمناسبت این رویداد برنامه ویژه ای تدارک دیده و همچنین کاروان های ورزشی آفرود، دوچرخه سواری و... در این برنامه حضور دارند.

این رویداد ساعت ۷:۳۰ صبح روز جمعه ۱۰ دی ماه از میدان ولیعصر تا پارک لاله برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5387139

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