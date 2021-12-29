مددجویان قزوینی برای ثبت نام مسکن ملی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین سید مهدی آبفروش ها بیان کرد: تأمین مسکن یکی از نیازهای جدی جامعه انسانی است از این رو خانواده‌های فاقد مسکن، با پرداخت اجاره بها این مشکل را به صورت موقتی رفع می‌کنند.

وی ادامه داد: تأمین اجاره بها برای خانواده‌ها با دشواری‌هایی روبروست و این دشواری برای خانواده‌های نیازمندی که در تأمین معاش خود دچار مشکلات مختلفی هستند، دو چندان است از این رو رفع مشکل مسکن ین خانواده‌ها ضرورت بیشتری دارد.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای ثبت نام مسکن حمایتی دارد که تحت عنوان مسکن ملی در حال اجراست تا برای خانه دار کردن نیازمندان اقدام شود.

وی افزود: مددجویان تا پایان دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت https://saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند چراکه ارائه خدمت مسکن با توجه به ثبت نام در این سایت خواهد بود.

آبفروش ها خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) تعدادی از واحدهای مسکن مهر را برای نیازمندان اختصاص داد، که در حال حاضر نیز تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای تأمین مسکن مددجویی استفاده کنیم.

وی یادآور شد: مددجویان محترم برای اینکه در دریافت خدمات مسکن دچار مشکل نشوند، ضرورت دارد در این طرح ثبت نام کنند.

