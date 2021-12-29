خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: روزنامه تهران تایمز گزارش امروز خود را به اصلاحات ادعایی عربستان سعودی به عنوان کشوری اختصاص داده است که از سرکوب معترضان داخلی تا تجاوز به یمن، جنایات حقوق بشری بی شماری را در کارنامه خود دارد.

تهران تایمز در این باره می‌نویسد: رسانه‌های خارجی در ادامه کارزار تبلیغاتی که پیرامون اصلاحات عربستان سعودی وجود دارد، همزمان با فرا رسیدن ایام میلاد مسیح (ع)، به بزرگنمایی اقدام ریاض برای موافقت با جشن کریسمس پرداختند که برای نخستین بار در عربستان برگزار شد.

در حالی که تقلا می‌شود این قبیل اصلاحات به عنوان فصل مثبتی در تاریخ پادشاهی سعودی تلقی شود؛ رسانه‌های خارجی از این نکته غافل مانده‌اند که این به اصطلاح تغییر از جانب ولیعهد جاه طلبی است که به ستمگری چه در عرصه داخلی و خارجی شهره است.

جنگ یمن شاهدی بر ادعای ستمگری محمد بن سلمان است و حال که رسانه‌های جهان کریسمس را به فرصتی برای مانور دادن روی اصلاحات عربستان تبدیل کرده‌اند؛ خوب است نگاهی هم به واکنش سازمان‌های بین المللی در قبال وخامت اوضاع انسانی یمن داشته باشیم که محصول تجاوزکاری رژیم سعودی است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با افشای حقیقت تاریک تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، پیش بینی کرده بود که تا پایان سال میلادی ۲۰۲۱، رقم قربانیان این جنایت بشری به ۳۷۷ هزار نفر خواهد رسید.

به گفته سخنگوی یونیسف، به این ترتیب، جنگ یمن رکورد شرم آور دیگری را شکست و آن شهید یا معلول شدن ۱۰ هزار کودک از زمان آغاز درگیری‌ها از مارس ۲۰۱۵ است. یعنی به ازای هر یک روزی که از شروع جنگ می‌گذرد، چهار کودک جان خود را از دست داده‌اند.

بنا بر اعلام UNDP، ۶۰ درصد از مرگ و میرها نتیجه اثرات غیر مستقیم جنگ نظیر گرسنگی یا شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری بوده است حال آنکه بقیه تلفات ناشی از تبعات مستقیم جنگ مثل حضور در خط مقدم جبهه یا حملات هوایی بوده است.

پیش بینی می‌شود که با ادامه این نبرد نابرابر، شمار قربانیان جنگ یمن تا سال ۲۰۳۰ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برسد. به این ترتیب، عربستان سعودی می‌تواند تحقق اهداف توسعه اقتصادی را که تحت عنوان «سند چشم انداز ۲۰۳۰» شناخته می‌شود در حالی جشن بگیرد که یمنی‌ها با مرگ و ویرانی که ارمغان ریاض است، دست به گریبان هستند.

تا این لحظه، به رغم درخواست‌های رو به افزایش جامه بین الملل، عربستان سعودی هیچ تمایلی برای پایان دادن به این جنگ بیهوده از خود نشان نداده است و حتی طی هفته‌های گذشته، بر شدت حملات هوایی ائتلاف هم افزوده است. این در حالی است که بمباران صنعاء و دیگر شهرهای یمن که محل سکونت غیرنظامیان است به بهانه هدف قرار دادن انبارهای تسلیحاتی صورت می‌گیرد!

به گفته «هانس گراندبرگ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، تشدید تنش‌های نظامی چشم انداز حصول راه حل سیاسی پایدار در راستای خاتمه دادن به این جنگ را تضعیف می‌کند.

وی با هشدار درباره اینکه نقض حقوق بشر در یمن بی مجازات نخواهد ماند، افزود: ۲۰۲۱ پایانی غم انگیز برای یمنی‌ها خواهد داشت که میلیون‌ها نفر از آنها با فقر، گرسنگی و محدودیت‌های شدید تردد مواجه هستند. از این منظر، بار دیگر بر درخواست سازمان ملل مبنی بر لزوم بازگشایی فرودگاه صنعاء و رفع محدودیت‌هایی که توانایی مردم را برای جابجایی بین استانی تحت الشعاع قرار می‌دهد، تاکید می‌کنم.