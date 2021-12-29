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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۵۹

قیمت جدید گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار اعلام شد

قیمت جدید گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار اعلام شد

قیمت روز انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد که بر اساس آن، یک کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی ۱۱۶۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفندی در میادین میوه و تره بار ۱۶۰۸۰۰ تومان، ران گوسفندی ۱۳۹۵۰۰ تومان، راسته بدون استخوان گوسفندی ۱۷۷ هزار تومان و سردست گوسفندی ۱۱۹۸۰۰ تومان ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم ران گوساله در میادین میوه و تره بار ۱۵۱۳۰۰ تومان، راسته بدون استخوان گوساله ۱۵۱۳۰۰ تومان، گوشت خورشتی گوساله ۱۶۱۱۰۰ تومان و سردست گوساله ۱۴۹۳۰۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار ۱۷ تا ۱۸ و نیم درصد و گوشت گوساله ۱۳ تا ۱۴ و نیم از میانگین قیمت انواع گوشت در سطح شهر پایین تر است.

هر کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده مخلوط در میادین میوه و تره بار به قیمت ۱۲۷۳۰۰ تومان در دسترس شهروندان قرار دارد.

کد مطلب 5387202
ساناز باقری راد

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