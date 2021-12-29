قیمت جدید گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفندی در میادین میوه و تره بار ۱۶۰۸۰۰ تومان، ران گوسفندی ۱۳۹۵۰۰ تومان، راسته بدون استخوان گوسفندی ۱۷۷ هزار تومان و سردست گوسفندی ۱۱۹۸۰۰ تومان ارائه میشود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم ران گوساله در میادین میوه و تره بار ۱۵۱۳۰۰ تومان، راسته بدون استخوان گوساله ۱۵۱۳۰۰ تومان، گوشت خورشتی گوساله ۱۶۱۱۰۰ تومان و سردست گوساله ۱۴۹۳۰۰ تومان عرضه میشود.
قیمت گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار ۱۷ تا ۱۸ و نیم درصد و گوشت گوساله ۱۳ تا ۱۴ و نیم از میانگین قیمت انواع گوشت در سطح شهر پایین تر است.
هر کیلوگرم گوشت چرخکرده مخلوط در میادین میوه و تره بار به قیمت ۱۲۷۳۰۰ تومان در دسترس شهروندان قرار دارد.
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