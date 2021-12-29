به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله ابراهیمی پیش از ظهر روز چهارشنبه در آئین افتتاحیه هفته انتقال یافته‌ها با بیان اینکه در کشور حدود ۴۱ صدم درصد اعتبارات صرف پژوهش می‌شود، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با دیگر کشورها چون هلند، کره، ژاپن و آلمان ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه امروزه عصر ارتباطات، اطلاعات، دانش، تحقیق و پژوهش است، عنوان کرد: بدون سرمایه‌گذاری مطلوب در این بخش نمی‌توان انتظار رفع مشکلات جامعه را از پژوهشگران داشت.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تزریق اعتبار در بخش تحقیقات هزینه تلقی نمی‌شود، تصریح کرد: این اعتبارات به منظور افزایش سرمایه‌گذاری و گرفتن تصمیمات درست و معقول است.

ابراهیمی واحد تحقیق و پژوهش را قلب تپنده مرکز تحقیقات دانست و ادامه داد: بر اساس قانون بودجه سالیانه یک درصد اعتبارات هزینه‌ای باید برای انجام تحقیقات و پژوهش هزینه شود که در آستانه تدوین برنامه توسعه سال آینده در این خصوص باید تجدید نظر شود.

وی با بیان اینکه در چهارمحال و بختیاری استفاده از ظرفیت بخش تحقیقات آغاز و نهادینه شده است، عنوان کرد: برای توسعه باید در بخش پژوهش هزینه شود که در این زمینه باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از تحقیقات مؤثر در استان را تهیه فلور گیاهی دانست و افزود: این مهم با بیش از پنج سال تلاش و تحقیق به دست آمده است.

ابراهیمی فلور گیاهی را سرمایه ارزشمند استان عنوان کرد و گفت: ۲۰ محور از دغدغه‌های کلی در زمینه تحقیقات چهارمحال و بختیاری جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه محققان باید نتیجه یافته‌ها و پژوهش‌ها را برای استفاده عموم مردم به زبان ساده در اختیار ناظران بخش کشاورزی قرار دهند، اظهار کرد: نتیجه یافته‌ها باید به بهره‌برداران اصلی انتقال یابد.