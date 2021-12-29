نشست سران هیئت هماهنگی شیعی با «مقتدی صدر» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نشست میان سران هیئت هماهنگی شیعی و «مقتدی صدر» دقایقی پیش در شهر «نجف» آغاز شد. طرف های مختلف در این نشست در خصوص راهکارهای تشکیل دولت آتی عراق گفتگو می کنند.

پیش از این، «کاظم علی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق سخنانی را در خصوص تشکیل دولت آتی این کشور مطرح کرد. وی گفت: نقشه راه تشکیل دولت جدید عراق امروز در «نجف» ترسیم می‌شود.

این عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: در دیدار امروز رؤسای هیئت هماهنگی شیعی با مقتدی صدر، نقشه راه تشکیل دولت جدید عراق ترسیم خواهد شد. روز گذشته «حیدر اللامی» عضو هیئت هماهنگی شیعیان عراق به تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال مبنی بر تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام واکنش نشان داد.

این عضو هیئت هماهنگی شیعیان گفت: ما به تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق هر چند که به ضرر هیئت هماهنگی شیعیان باشد، احترام می‌گذاریم. علت این مسأله هم آن است که احترام به رأی دادگاه نشان دهنده اقتدار و حاکمیت عراق است.

وی در ادامه سخنان خود در زمینه رأی دادگاه فدرال مبنی بر رد درخواست ابطال نتایج انتخابات پارلمانی عراق، افزود: با وجود شواهد و مدارک ارائه شده به دادگاه فدرال و اثبات درستی آن، رأی نهایی دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات را می‌پذیریم.

دادگاه فدرال عراق اخیراً شکایات برای ابطال نتایج انتخابات عراق را رد کرد. این دادگاه اعلام کرد: شورای عالی قضائی تنها نهادی است که حل و فصل مشکلات مربوط به انتخابات را بر عهده دارد. بنا بر قانون انتخابات، اگر نتایج اعلام شده تا ۵ درصد با فرایند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به صورت دستی در دستور کار قرار می‌گیرد.

دادگاه مذکور عنوان کرد: اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض قانون بود. شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده باید برای اصلاح قانون انتخابات اقدامات قانونی را در پیش گیرد.

این دادگاه اعلام کرد که احزاب سیاسی ۳ روز مهلت دارند به رأی صادر شده اعتراض کنند. از سوی دیگر، دادگاه فدرال عراق تصمیم‌گیری درباره شکایت «آلا طالبانی» را به روز شانزدهم ماه آتی میلادی (۲۶ دی ماه) موکول کرد. افزون بر این، «علی فضل الله» سخنگوی جنبش «حقوق» اعلام کرد که تقلب در نتایج انتخابات طبق شواهد و مستندات، ثابت شده است. وی افزود: اعضای هیئت هماهنگی شیعی نشستی را به منظور موضع گیری نسبت به حکم دادگاه فدرال برگزار خواهند کرد.