برگزاری نشست هیئت هماهنگی شیعی در منزل «نوری المالکی»

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در خبری فوری اعلام کرد که کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» جلسه‌ای را در منزل نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون تشکیل داده است.

رسانه‌های عربی نیز اعلام کردند که نشست هیئت هماهنگی شیعی هم اکنون (چهارشنبه شب) در منزل نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در حال برگزاری است.

پیش از این نیز هادی العامری رهبر ائتلاف «فتح» عراق سخنانی را در خصوص نشست نجف میان سران هیئت هماهنگی شیعی با مقتدی صدر، مطرح کرده بود.

وی در این خصوص گفته بود: دیدار با مقتدی صدر، مسئولانه و مثبت بود. این دیدار بر اساس اولویت بخشی به منافع یک دولت مقتدر انجام شد. موضوع تضمین‌های موفقیت در تشکیل دولت در روزهای آینده بررسی خواهد شد.

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق امروز چهارشنبه پس از نشست نجف یک پست توئیتری منتشر کرد. وی در این پست توئیتری نوشت: دولت اکثریت ملی، نه شرقی و نه غربی.