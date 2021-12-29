تشریح ویژه برنامه های دهه بصیرت در ساری

حجت الاسلام حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت سردار سلیمانی و رحلت علامه مصباح یزدی به برنامه‌های تبلیغات اسلامی ساری اشاره کرد و گفت: قدردانی از مبلغان و ائمه جماعات با حضور نماینده ولی فقیه در استان با عنوان تجلیل از لبیک گویان ندای رهبری اجرا می‌شود.

وی با اظهار اینکه از ۱۵۰ نفر از مبلغان و ائمه جماعات در ساری تقدیر می‌شود، گفت: در مراسم ویژه ۹ دی نیز با همکاری با اداره کل زندان‌های استان و شهرستان با حضور حجت الاسلام علی سعیدی، ویژه برنامه‌ای برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین در ایام سالگرد سردار سلیمانی، ویژه برنامه‌ای با حضور سخنران و مداح کشوری در مصلی ساری برگزار می‌شود و در روز یکشنبه نیز همایش بانوان فاطمی و دختران سلیمانی در سالن حوزه هنری برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری حماسه ۹ دی ودهه بصیرت را گرامی داشت.