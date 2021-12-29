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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۲۹

توضیحات آب و فاضلاب تهران درباره یک شایعه؛

کیفیت آب آشامیدنی شهر تهران در حد عالی است

کیفیت آب آشامیدنی شهر تهران در حد عالی است

در اطلاعیه آب و فاضلاب تهران گفته شده: بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت برای جمعیتی مانند شهر تهران، مطلوبیت عالی میکروبی ۹۹درصد است، در حالی که تعداد نمونه‌های پاک در تهران 100 بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه‌ای شایعات منتشر شده در برخی سایت‌های خبری مبنی بر آلودگی آب شرب تهران را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: مطابق قانون، اعلام آلودگی آب آشامیدنی که موضوعی کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است، در حیطه اختیار نهادها و سازمان‌های متولی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست است و گفته‌ها و نوشته‌های سایر نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در اعلام سلامت و یا آلودگی آب باید مستند به گزارش‌های رسمی حداقل یکی از نهادها و سازمان‌های مسئول و متولی آب آشامیدنی باشد.

این اطلاعیه می‌افزاید: با عنایت به اینکه مهم‌ترین وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تأمین آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و با کیفیتی مطابق با استانداردهای ملی و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است، لذا تمام تلاش این شرکت برآن است که با رعایت و حفظ موازین و قوانین استانداردها و هم‌چنین اعمال مدیریت صحیح، آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مطلوب را برای مردم شریف تهران، تأمین و توزیع کند.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران همواره نظارت بر کنترل و پایش کیفی آب آشامیدنی را در کنار تأمین، انتقال، تصفیه، ذخیره و توزیع در دستور کار خود دارد. در این چارچوب مطابق الزام استاندارد ملی ایران به شماره‌های ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و بر اساس جمعیت تحت پوشش، تمامی نقاط مختلف شبکه توزیع آب آشامیدنی، مخازن ذخیره آب، آب خام ورودی به تصفیه‌خانه‌ها، فرایند تصفیه، آب خروجی از تصفیه‌خانه‌ها و آب منابع تأمین‌کننده اعم از سطحی (رودخانه‌ها و دریاچه سدها) و زیرزمینی را نمونه‌برداری و با انجام آزمایش‌های روزانه شامل کلرسنجی، باکتریولوژی، بیولوژی، ویروس، فیزیکوشیمیایی، مواد آلی و فلزات سنگین، با تواتر زمانی منظم از طریق ۸۹ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب پایش و کنترل می‌شود.

هم‌چنین بررسی کیفی آب آشامیدنی در سطح شهر تهران موید آن است که مقدار کلر آزاد باقی‌مانده در آب آشامیدنی در محدوده مطلوب ۸/۰-۵/۰ میلی‌گرم بر لیتر مطابق استاندارد ملی ایران است.

لازم به ذکر است که بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت برای جمعیتی مانند شهر تهران، مطلوبیت عالی میکروبی ۹۹ درصد است و این در حالی است که تعداد نمونه‌های پاک از نظر وجود شاخص باکتریایی آب در کلان‌شهر تهران در بازه زمانی سالانه ۱۰۰ درصد و در حد عالی است.

هم‌چنین در خصوص سایر شاخص‌های کیفی، پس از اطمینان از سلامت و بهداشت آب، در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه کیفیت آب آشامیدنی تهران توسط وزارت محترم بهداشت به صورت پیوسته نظارت می‌شود، نتایج کلرسنجی و آزمون‌های میکروبی آب آشامیدنی که توسط وزارت محترم بهداشت در کلان‌شهر تهران انجام شده، حاکی از آن است که مطلوبیت کلرآزاد باقیمانده و مطلوبیت میکروبی در آب آشامیدنی تهران در حد عالی است.

لازم به یادآوری است انجام نمونه‌برداری‌های مشترک توسط نمایندگان کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان تهران با نمایندگان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی نیز با تواتر زمانی ماهانه در حال انجام است.

علاوه بر نمونه‌برداری و انجام تعداد افزون بر ۹۲۳۰۰ آزمون کیفی به طور سالانه توسط ۵۷ آزمایشگاه تخصصی آب، شایان ذکر است به منظور اطمینان از بهداشت و سلامت آب آشامیدنی توزیعی، در حال حاضر در استان تهران تعداد ۳۸۷ سامانه پایش لحظه‌ای، مجهز به سیستم سولار و ثبت نتایج با قابلیت ارسال پیامک، برای شناسایی و تعیین مقدار شاخص‌های کیفی در مدار بهره‌برداری است و کیفیت آب آشامیدنی توزیعی در تهران تحت کنترل قرار دارد.

در پایان انتظار می‌رود اشخاص و رسانه‌های محترم که همواره در جهت تنویر افکار عمومی و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران قدم برداشته‌اند، با مستندات علمی و تخصصی در خصوص مقوله حساسی مانند کیفیت آب آشامیدنی شهروندان اظهار نظر کنند تا ناخواسته آرامش و سلامت روانی جامعه دچار خدشه نشود.

کد مطلب 5387259

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