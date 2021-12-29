کیفیت آب آشامیدنی شهر تهران در حد عالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه‌ای شایعات منتشر شده در برخی سایت‌های خبری مبنی بر آلودگی آب شرب تهران را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: مطابق قانون، اعلام آلودگی آب آشامیدنی که موضوعی کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است، در حیطه اختیار نهادها و سازمان‌های متولی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست است و گفته‌ها و نوشته‌های سایر نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در اعلام سلامت و یا آلودگی آب باید مستند به گزارش‌های رسمی حداقل یکی از نهادها و سازمان‌های مسئول و متولی آب آشامیدنی باشد.

این اطلاعیه می‌افزاید: با عنایت به اینکه مهم‌ترین وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تأمین آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و با کیفیتی مطابق با استانداردهای ملی و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است، لذا تمام تلاش این شرکت برآن است که با رعایت و حفظ موازین و قوانین استانداردها و هم‌چنین اعمال مدیریت صحیح، آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مطلوب را برای مردم شریف تهران، تأمین و توزیع کند.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران همواره نظارت بر کنترل و پایش کیفی آب آشامیدنی را در کنار تأمین، انتقال، تصفیه، ذخیره و توزیع در دستور کار خود دارد. در این چارچوب مطابق الزام استاندارد ملی ایران به شماره‌های ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و بر اساس جمعیت تحت پوشش، تمامی نقاط مختلف شبکه توزیع آب آشامیدنی، مخازن ذخیره آب، آب خام ورودی به تصفیه‌خانه‌ها، فرایند تصفیه، آب خروجی از تصفیه‌خانه‌ها و آب منابع تأمین‌کننده اعم از سطحی (رودخانه‌ها و دریاچه سدها) و زیرزمینی را نمونه‌برداری و با انجام آزمایش‌های روزانه شامل کلرسنجی، باکتریولوژی، بیولوژی، ویروس، فیزیکوشیمیایی، مواد آلی و فلزات سنگین، با تواتر زمانی منظم از طریق ۸۹ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب پایش و کنترل می‌شود.

هم‌چنین بررسی کیفی آب آشامیدنی در سطح شهر تهران موید آن است که مقدار کلر آزاد باقی‌مانده در آب آشامیدنی در محدوده مطلوب ۸/۰-۵/۰ میلی‌گرم بر لیتر مطابق استاندارد ملی ایران است.

لازم به ذکر است که بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت برای جمعیتی مانند شهر تهران، مطلوبیت عالی میکروبی ۹۹ درصد است و این در حالی است که تعداد نمونه‌های پاک از نظر وجود شاخص باکتریایی آب در کلان‌شهر تهران در بازه زمانی سالانه ۱۰۰ درصد و در حد عالی است.

هم‌چنین در خصوص سایر شاخص‌های کیفی، پس از اطمینان از سلامت و بهداشت آب، در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه کیفیت آب آشامیدنی تهران توسط وزارت محترم بهداشت به صورت پیوسته نظارت می‌شود، نتایج کلرسنجی و آزمون‌های میکروبی آب آشامیدنی که توسط وزارت محترم بهداشت در کلان‌شهر تهران انجام شده، حاکی از آن است که مطلوبیت کلرآزاد باقیمانده و مطلوبیت میکروبی در آب آشامیدنی تهران در حد عالی است.

لازم به یادآوری است انجام نمونه‌برداری‌های مشترک توسط نمایندگان کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان تهران با نمایندگان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی نیز با تواتر زمانی ماهانه در حال انجام است.

علاوه بر نمونه‌برداری و انجام تعداد افزون بر ۹۲۳۰۰ آزمون کیفی به طور سالانه توسط ۵۷ آزمایشگاه تخصصی آب، شایان ذکر است به منظور اطمینان از بهداشت و سلامت آب آشامیدنی توزیعی، در حال حاضر در استان تهران تعداد ۳۸۷ سامانه پایش لحظه‌ای، مجهز به سیستم سولار و ثبت نتایج با قابلیت ارسال پیامک، برای شناسایی و تعیین مقدار شاخص‌های کیفی در مدار بهره‌برداری است و کیفیت آب آشامیدنی توزیعی در تهران تحت کنترل قرار دارد.

در پایان انتظار می‌رود اشخاص و رسانه‌های محترم که همواره در جهت تنویر افکار عمومی و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران قدم برداشته‌اند، با مستندات علمی و تخصصی در خصوص مقوله حساسی مانند کیفیت آب آشامیدنی شهروندان اظهار نظر کنند تا ناخواسته آرامش و سلامت روانی جامعه دچار خدشه نشود.