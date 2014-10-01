به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشیری گفت: کیفیت آب تهران مطابق با استانداردهای ملی و جهانی است. آب تهران به‌ صورت لحظه‌ای براساس استانداردهای ملی ایران و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت پایش و کنترل می‌شود و این شرکت در راستای وظیفه اصلی خود که تامین آب سالم و بهداشتی برای مردم است، آزمون‌های کنترل کیفی بسیاری شامل کلرسنجی، باکتریولوژی، بیولوژی، فیزیکی - شیمیایی، فلزهای سنگین و ریزآلاینده‌ها را به‌ صورت روزانه روی آب تهران انجام می‌دهد.

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب آبفای استان تهران اظهارداشت: میزان کلر آزاد باقیمانده در آب آشامیدنی توزیعی در مناطق زیرپوشش شرکت 0.5 تا 0.8 میلی‌گرم است و نتایج آزمون‌های میکروبی نیز موید آن است که آب آشامیدنی تهران پاک، سالم و دارای قابلیت آشامیدن است.

مشیری افزود: این شرکت برای تامین آب و به‌ منظور حفاظت از منابع آبی زیرزمینی اقدام‌هایی نظیر ایزوله‌کردن چاه‌ها و اجرای منشور کیفی برای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی را در دستور کار خود همواره داشته که از اقدام‌های عمده برای ارتقای کیفی و پایش بهداشتی آب تهران می‌توان به تحویل‌ گیری آبرسانی‌های خصوصی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در شبکه توزیع آب تهران بیش از 80 سامانه پایش لحظه‌ای بهداشت آب مجهز به سامانه سولار مستقر هستند که قابلیت ثبت نتایج برای شناسایی و تعیین مقدار شاخص‌های کیفی آب مانند PH، کلر آزاد باقیمانده، دما، کدورت و هدایت الکتریکی را دارا هستند.

مشیری سپس با بیان اینکه براساس استانداردهای ملی ایران و آخرین رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت میزان حد مجاز نیترات 50 میلی‌گرم بر لیتر برحسب NO3 منفی است گفت: براساس دستورالعمل این سازمان درباره نوزادان زیر 3 ماه شرایط به اینگونه است که چنانچه نوزاد زیر 3 ماه از شیر خشک تغذیه می‌کند، میزان نیترات آب مصرفی باید زیر 50 میلی‌گرم باشد و در صورتی که از آب داری نیترات 50 تا 100 میلی‌گرم استفاده شود، متولیان بهداشتی باید مراقب باشند که آب موردنظر به‌ لحاظ میکروبی پاک و قابل آشامیدن باشد؛ زیرا استفاده از آب آلوده به نیترات که دارای آلودگی میکروبی نیز باشد، خطر بروز بیماری متهموگلوبینمیا (Blue Baby) را افزایش می‌دهد.