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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۰۹

نماینده ولی‌فقیه در همدان تاکید کرد؛

هویت دینی جامعه زنان باید حفظ شود

هویت دینی جامعه زنان باید حفظ شود

همدان- نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه باید هویت دینی جامعه زنان حفظ شود، گفت: مهم است که نگذاریم دشمن، بحران هویت را ایجاد و هویت‌های دینی و اسلامی ما را به هم بریزد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب‌الله شعبانی‌موثقی چهارشنبه در آئین رونمایی سند راهبردی نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس که در استانداری همدان برگزار شد، مطرح کرد: اراده انسان کامل از اراده خداوند تأسی می‌گیرد، پیامبر اکرم اسلام (ص) محبت زیادی به جامعه زنان داشت که این محبت ناشی از محبت خداوند، نگاه الهی و دستور الهی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اراده الهی بر محبت زنان و توجه ویژه به آنان است، گفت: این نشان می‌دهد که زنان از لحاظ خلقت تکوینی مورد توجه پروردگار عالم اند، پس آیا ممکن است مراحل تکامل و رشد را نتواند طی نکند؟

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان ادامه داد: علما که نگاه‌های واقع بینانه‌تری به مسائل داشته‌اند به نوعی که در برخی از موارد زنان را بالاتر از مردان می‌دانند و در سیر و سلوک هم آن‌ها را برابر با مردان می‌پنداشتند.

وی با بیان اینکه تکامل جامعه زنان در دوران دفاع مقدس، مقاومتی بود که در این دوران انجام دادند، مطرح کرد: امام (ره) عنوان کردند که اگر زنان نبودند انقلاب ما پیروز نمی‌شد، به راستی این یک شعار سیاسی نیست بلکه نگاهی عرفانی، واقعی و اسلامی به نقش زنان در مباحث مختلف جامعه است.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه باید هویت دینی جامعه زنان حفظ شود، بیان کرد: مهم است که نگذاریم دشمن، بحران هویت را ایجاد و هویت‌های دینی و اسلامی ما را به هم بریزد، بدین سان باید امروز از هویت دینی و اسلامی مان مراقبت کنیم.

حجت الاسلام شعبانی‌موثقی با بیان اینکه امروز، شما بانوان در میدان دفاع مقدس هستید و آیندگان از نقش برجسته شما تمجید و تعریف خواهند کرد، گفت: شما بانوان اهل مقاومت، هویت دینی تان مثال زدنی است.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم دشمنان هویت ساختگی برای زنان ایجاد کنند، تاکید کرد: نباید اجازه دهیم هویت پوچ و خیالی که پشتوانه عقلی ندارد برای جامعه زنان امروز شکل بگیرد.

در این آئین از سند راهبردی نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس رونمایی شد.

کد مطلب 5387300

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