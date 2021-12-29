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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۲۴

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها:

پروازهای خارجی در فرودگاه رامسر برقرار می شود

پروازهای خارجی در فرودگاه رامسر برقرار می شود

رامسر- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: با ایجاد مرز هوایی پروازهای خارجی در فرودگاه رامسر برقرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش امیر مکری عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های فرودگاه رامسر اظهار داشت: با ایجاد مرز هوایی پروازهای خارجی در فرودگاه شهدای رامسر برقرار می‌شود از این رو افزایش مقاصد پروازی نیاز به طرح توسعه فرودگاه شهدای رامسر دارد.

وی گفت: توسعه ترمینال فرودگاه شهدای رامسر به هزار و ۲۰۰ متر مربع ظرفیت ترمینالی این فرودگاه را به دو برابر افزایش می‌دهد.

وی درباره توسعه اپرون و سطوح پروازی در فرودگاه شهدای رامسر تصریح کرد: به واسطه اقداماتی که در سال ۹۹ اتفاق افتاد و بهره برداری از باند جدید فرودگاه و تقاضای پروازها سبب افزایش آمار پرواز هفتگی در این فرودگاه شد زیرا به توسعه فرودگاه در بخش اپرون و ترمینال نیاز داشت و با اقداماتی که انجام گرفت پیمانکار این پروژه مشخص شد و پروژه با سرعت قابل توجهی پیش می‌رود.

امیر مکری ادامه داد: این پروژه بر اساس زمان بندی تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ این پروژه به بهره برداری می‌رسد.

امیر مکری افزود: رفع موانع پروازی در مسیر توسعه فرودگاه شهدای رامسر نیازمند اعتبارات قابل توجهی است که شرکت فرودگاه‌های ناوبری هوایی ایران دو سال به واسطه کرونا از لحاظ منابع درآمدی دچار مشکل شده و امکان اجرای آن به تنهایی میسر نخواهد بود.

وی درباره ارتقای پروازهای فرودگاه شهدای رامسر گفت: در یک سال گذشته مقاصد پروازی از رامسر و بالعکس افزایش پیدا کرده و پرواز به تهران اصفهان کیش اهواز و مشهد برقرار است و افزایش مقاصد پروازی نیاز به طرح‌های توسعه دارد.

وی تصریح کرد: با ایجاد مرز هوایی فرودگاه شهدای رامسر امکان افزایش مقاصد پروازی داخلی و پروازهای خارجی در این فرودگاه برقرار می‌شود.

کد مطلب 5387367

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