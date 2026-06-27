برقراری پروازهای رامسر به شیراز، مشهد و بغداد

شهرام محمدی اطاقسرا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برقراری پروازهای فرودگاه شهدای رامسر به مقاصد شیراز، مشهد مقدس و بغداد و بالعکس خبر داد.

وی با اشاره به توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی در غرب مازندران اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پروازهای مسیر رامسر- شیراز، رامسر - مشهد و رامسر- بغداد و همچنین مسیرهای برگشت این پروازها برقرار شده است تا زمینه تسهیل سفرهای زیارتی، سیاحتی و تجاری برای شهروندان و مسافران فراهم شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان مازندران افزود: راه‌اندازی این مسیرهای پروازی نقش مؤثری در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی منطقه و افزایش دسترسی هوایی شهرستان رامسر خواهد داشت و فرودگاه شهدای رامسر آمادگی ارائه خدمات مطلوب به مسافران را دارد.

محمدی اطاقسرا از شهروندان خواست برای اطلاع از برنامه زمانی و نحوه خرید بلیت، از طریق شرکت‌های هواپیمایی و مراجع رسمی اقدام کنند.

مازندران سه فرودگاه دارد.