تمدید مرز هوایی رامسر بستر رونق گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن عباسی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی تمدید مجوز مرز هوایی فرودگاه شهدای رامسر، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این شهرستان اظهار کرد: رامسر یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور به شمار میرود و فعال بودن مرز هوایی این فرودگاه میتواند نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران خارجی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی با استقبال از برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه شهدای رامسر، بر ضرورت استمرار و گسترش این پروازها تأکید کرد و افزود: با فراهم بودن الزامات قانونی و عملیاتی، تمدید مجوز مرز هوایی میتواند به افزایش تعاملات بینالمللی، رونق صنعت گردشگری و ارتقای جایگاه این فرودگاه در شبکه حملونقل هوایی کشور منجر شود.
در ادامه این نشست، مدیرکل فرودگاههای استان مازندران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت فرودگاه شهدای رامسر، اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختها و آمادگی این فرودگاه جهت تمدید مجوز مرز هوایی را تشریح کرد.
شهرام محمدی اطاقسرا گفت: تمامی زیرساختها، امکانات عملیاتی و ظرفیتهای مورد نیاز برای تمدید مجوز مرز هوایی در فرودگاه شهدای رامسر فراهم شده و این مجموعه آمادگی کامل دارد تا با همکاری دستگاههای ذیربط، زمینه توسعه پروازهای خارجی و ارتقای سطح خدمات به مسافران و شرکتهای هواپیمایی را فراهم کند.
وی توسعه زیرساختهای فرودگاهی، افزایش کیفیت خدمات و تأمین الزامات قانونی و عملیاتی را از اولویتهای فرودگاههای مازندران برشمرد و اظهار امیدواری کرد با تمدید مجوز مرز هوایی، روند توسعه گردشگری، سرمایهگذاری و حملونقل هوایی در غرب استان شتاب بیشتری بگیرد.
در پایان، اعضای هیأت حاضر از بخشهای مختلف فرودگاه شهدای رامسر از جمله سالنهای ورودی و خروجی، واحد گذرنامه، گمرک و سایر بخشهای مرتبط بازدید کردند و روند آمادهسازی و امکانات موجود برای ارائه خدمات پروازهای بینالمللی را مورد ارزیابی قرار دادند.
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