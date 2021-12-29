به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در وبینار «نقش شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی با تأکید بر پیگیری ابعاد حقوقی ترور» که با همکاری سفارت و رایزنی فرهنگی کشورمان در روسیه برگزار شد، گفت: بدون شک قدرت مدیریت استراتژیک نظامی و ذکاوت سردار سلیمانی در هدایت و مدیریت صحنه نبرد، همواره زبانزد خاص و عام بوده است.

وی افزود: در ترسیم مختصات و تحلیل قدرت سخت مقاومت، نقش شهید حاج قاسم سلیمانی بسیار پُر رنگ و محوری است و تاکنون در خصوص آن، سخنان زیادی گفته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور با اشاره به «قدرت نرم جبهه مقاومت» و نقش سردار شهید و قهرمانمان در تبلور و تثبیت آن گفت: نخست آنکه شهید سلیمانی فرزند خلف امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و محصول ناب مکتب پویای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. بنابراین حاج قاسم فراتر از حماسه ساز بودن خود در میادین نبرد، گفتمان‌ساز است.

وی اضافه کرد: ایشان با بهره‌گیری از گفتمان انقلاب، گفتمان جدیدی تحت عنوان گفتمان مقاومت در منطقه و جهان رقم زد. بی دلیل نیست که امروز در کنار شخصیت حاج قاسم از مکتب حاج قاسم سخن می‌گوییم.

نبردهای شهید سلیمانی پیوست گفتمانی و فرهنگی داشت

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه نبردهای شهید سلیمانی در منطقه، جملگی پشتوانه و پیوست گفتمانی و فرهنگی داشته است، گفت: این همان رمز ماندگاری شهید بزرگوار ما پس از شهادت مظلومانه ایشان است. اینکه بسیاری از تئوریسن‌ها و استراتژیست‌ها اذعان دارند که شهید سلیمانی از سردار سلیمانی برای دشمنان انقلاب و جهان اسلام خطرناک تر است، ریشه در همین واقعیت دارد.

وی ادامه داد: گفتمان مقاومت در اندیشه سردار سلیمانی، گفتمان انسان دوستی و حفظ ارزش‌های فطری بشر است. از این جهت، سردار سلیمانی نه تنها در میان مردم مسلمان بلکه در میان تمام آزاداندیشان و پیروان ادیان جایگاه ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: زمانی که داعش توسط دشمنان بشریت در منطقه ایجاد شد، شهید سلیمانی در دو جبهه نظامی و گفتمانی فرهنگی با دشمنان امنیت منطقه وارد نبردی تمام عیار شد. داعش و دیگر نمادهای تروریسم تکفیری، به طور مستمر از ابزارهای تبلیغاتی که حامیانشان در اختیار آنها قرار داده بودند، برای این گفتمان سازی کاذب استفاده کرد. تروریسم تکفیری در بستر و زیرساختی متشکل از فضای مجازی و نظایر آن دست به جذب نیرو از سرتاسر دنیا زد. در چنین شرایطی، شهید سلیمانی مسیر بسیار سخت و دشواری را در مواجهه با تروریسم تکفیری در پیش داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور گفت: این شهید بزرگوار از یک سو باید گفتمان خطرناکی را که تروریسم تکفیری حول آن شکل گرفته بود، هدف قرار می‌داد و از سوی دیگر، از نبرد علیه تروریسم تکفیری به مثابه فرصتی برای تثبیت و ترویج گفتمان مقاومت استفاده می‌کرد. حاج قاسم به محور اتصال جریان‌های مقاومت در کل منطقه تبدیل شد. ایشان امنیت کشورهای منطقه را اثرگذار بر یکدیگر می‌دانست و بر پیوستگی ملت‌ها و دولت‌ها به منظور مقابله با تروریسم و تأمین امنیت تأکید داشت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: شهید سلیمانی به دلیل برخورداری از خصوصیات برجسته فردی و اجتماعی در میان ملت‌های منطقه شناخته شده و مورد احترام بود. ترور آن شهید والامقام از منظر تأثیرات امنیتی، سیاسی و ژئو پلتیکی که در جهان به ویژه منطقه داشته است، دارای ابعاد حقوقی قابل بررسی و پیگیری است. اقدام غیر انسانی دولت آمریکا در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی که به عنوان مقام رسمی دولتی و در حین انجام مأموریت صورت گرفت، تجاوز علیه حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار قوانین بین‌المللی قلمداد می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی از شهید سلیمانی به عنوان «شهید بین‌المللی مقاومت» یاد کرده‌اند. شهید بین‌المللی مقاومت، یعنی انسان آزاده‌ای که در ذیل «گفتمان مقاومت» می‌جنگد، خون خود را تقدیم این گفتمان کرده و در نهایت، خونخواهان و وارثان او نیز طرفداران بی شمار محور مقاومت هستند. این همان عزتی است که خداوند به شهید سلیمانی عطا فرموده و نام ایشان در قلوب و اذهان مؤمنین و انسان‌های آزاده دنیا جاودان و همیشگی ساخته است.

در ادامه این وبینار بین‌المللی، کاظم جلالی، سفیر و مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، ریاض حداد، سفیر جمهوری عربی سوریه در روسیه، لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه، الکساندر دوگین، تحلیل گر روسیه، سرگئی بابورین، سیاستمدار و معاون اسبق دومای دولتی روسیه، مفتی شیخ نفیع الله عشیرف، رئیس اداره روحانیت مسلمانان بخش آسیای روسیه، ولادیمیر یف سی یف، مدیر انیستیتو همگرایی آسیا، حجت‌الاسلام صابر اکبری جدی، رئیس مرکز اسلامی مسکو و رسول عبداللهی، از اساتید دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند.