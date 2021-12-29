صادرات ۱۴ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی تا پایان ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احمد مهدوی ابهری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت پتروشیمی برگزار شد، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در مقابل خام‌فروشی قرار دارد و ظرفیت تولید این صنعت امسال به ۹۳ میلیون تن خواهد رسید، افزود: ارزآوری پتروشیمی‌ها حدود ۷۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

به گفته وی پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار نیاز داخل را تأمین و حدود ۹.۲ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کرده‌اند.

این مقام مسئول ادامه داد: پتروشیمی‌ها در ۹ ماهه امسال، هشت درصد افزایش تولید نسبت به پارسال داشته‌اند و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نیز ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: پتروشیمی‌ها در دوران سخت تحریم از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور داشته‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۷ تا ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ صنعت پتروشیمی بیش ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجادکرده است و بیش از ۱۹/۵ میلیون تن ماده اولیه صنایع پایین دستی به ارز ۱۷/۵ میلیارد دلار تامین کرده است که اگر این مواد تامین نشده بود کشور ناچار بود آن را وارد کند.

مهدوی گفت: همچنین صنعت پتروشیمی بیش از ۸ میلیون تن کود شیمیایی اوره به قیمت تکلیفی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار به بخش کشاورزی کشور تحویل داده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: در دوران اوج تحریم‌ها، بطور میانگین صنعت پتروشیمی سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور داشته و ۵/۵ میلیارد دلار نیز از خروج ارز جلوگیری کرده است.