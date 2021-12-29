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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۲۵

صادرات ۱۴ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی تا پایان ۱۴۰۰

صادرات ۱۴ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی تا پایان ۱۴۰۰

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش بینی کرد که میزان صادرات صنعت پتروشیمی تا پایان سال به حدود ۱۴ میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احمد مهدوی ابهری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت پتروشیمی برگزار شد، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در مقابل خام‌فروشی قرار دارد و ظرفیت تولید این صنعت امسال به ۹۳ میلیون تن خواهد رسید، افزود: ارزآوری پتروشیمی‌ها حدود ۷۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

به گفته وی پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار نیاز داخل را تأمین و حدود ۹.۲ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کرده‌اند.

این مقام مسئول ادامه داد: پتروشیمی‌ها در ۹ ماهه امسال، هشت درصد افزایش تولید نسبت به پارسال داشته‌اند و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نیز ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: پتروشیمی‌ها در دوران سخت تحریم از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور داشته‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۷ تا ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ صنعت پتروشیمی بیش ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجادکرده است و بیش از ۱۹/۵ میلیون تن ماده اولیه صنایع پایین دستی به ارز ۱۷/۵ میلیارد دلار تامین کرده است که اگر این مواد تامین نشده بود کشور ناچار بود آن را وارد کند.

مهدوی گفت: همچنین صنعت پتروشیمی بیش از ۸ میلیون تن کود شیمیایی اوره به قیمت تکلیفی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار به بخش کشاورزی کشور تحویل داده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: در دوران اوج تحریم‌ها، بطور میانگین صنعت پتروشیمی سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور داشته و ۵/۵ میلیارد دلار نیز از خروج ارز جلوگیری کرده است.

کد مطلب 5387471

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