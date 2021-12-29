موضع گیری الکاظمی درباره نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با انتشار توییتی از پایان ماموریت رزمی ائتلاف آمریکایی در این کشور خبر داد.
الکاظمی در توئیتی نوشت: ماموریت رزمی ائتلاف بینالمللی پایان یافت و خروج همه نیروهای این ائتلاف و تجهیزات رزمیاش به خارج از عراق تکمیل شد. نقش ائتلاف بینالمللی اکنون بر اساس خروجی گفتگوهای راهبردی محدود به مشورتدهی و حمایت از نیروهای عراقی شده است.از کشورها و فرماندهی ائتلاف بینالمللی، همسایگان و شرکای عراق در جنگ علیه داعش تشکر می کنیم و بر آمادگی نیروهای عراقی در دفاع از ملتمان تاکید می کنیم.
نظر شما