ماموریت اصلی مدیران در استان قزوین حمایت از تولید است

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی ظهر چهارشنبه در بازدید از چند واحد صنعتی در شهرستان البرز اظهار کرد: همه باید در استان قزوین برای حمایت از تولید و صنعت استفاده کنیم.

وی افزود: مانع زدایی از مسیر تولید و تقویت این بخش با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و امکانات استان باید در دستور کار قرار بگیرد تا مسیر توسعه در استان بیش از پیش تسهیل پیدا کند.

استاندار قزوین تاکید کرد: عدم حمایت از بخش تولید و مسدود کردن مسیر تولید به دلایل مختلف از هیچ مدیری پذیرفته نیست و همه مدیران در دولت سیزدهم باید برای تسهیل تولید تلاش کنند.

وی تولید و تقویت آن را از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم دانست و عنوان کرد: مأموریت اصلی مدیران در استان قزوین حمایت از تولید است.

اعلایی اضافه کرد: دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق و گاز نیز باید مسائل مربوط به انشعاب واحدهای صنعتی را مرتفع کنند تا باعث توقف تولید در واحدهای صنعتی نشوند.

گفتنی است استاندار قزوین امروز از تعدادی از واحدهای تولیدی شهر صنعتی البرز از جمله واحد تولیدی کامیون و کامیونت و همچنین چندین شرکت تولیدی وابسته به این حوزه بازدید کرد.

استاندار قزوین در ادامه به مدیرعامل شرکت گاز استان دستور داد تا مشکل این واحد تولیدی را در خصوص ایستگاه گاز و انشعاب مربوط به طرح توسعه آن به قید فوریت حل کند.