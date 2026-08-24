به گزارش خبرگزاری مهر، نسل جدید پردازشگرهای بیسیم کاشت حلزون با تأمین هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، در کشور در دسترس قرار گرفت. این فناوری، ظرفیت تازهای برای بهبود ارتباطات روزمره و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای کاشت حلزون فراهم میکند.
پردازشگر، بخش بیرونی دستگاه کاشت حلزون است که صداهای محیط را دریافت و پردازش میکند. نسل جدید این وسیله میتواند صدا را هوشمندتر تنظیم کند و شنیدن گفتوگوها را، بهویژه در محیطهای شلوغ، آسانتر سازد.
یکی از مهمترین ویژگیهای این پردازشگرها، امکان ارتباط بیسیم با تلفن همراه و دیگر وسایل دیجیتال است. افراد دارای کاشت حلزون میتوانند متناسب با مدل دستگاه، صدای تماس تلفنی، موسیقی، فیلم، تلویزیون، کلاس مجازی و محتوای آموزشی را مستقیم و بدون سیم دریافت کنند.
این فناوری برای کودکان و نوجوانان اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا استفاده از محتوای آموزشی و حضور در کلاسهای مجازی را آسانتر میکند. برای بزرگسالان نیز برقراری تماس تلفنی، شرکت در جلسات و انجام فعالیتهای شغلی و اجتماعی راحتتر خواهد شد.
نسل جدید پردازشگرها در مقایسه با بسیاری از مدلهای قدیمی، کوچکتر، سبکتر و کاربردیتر است. در برخی مدلها نیز میتوان میزان صدا و بعضی تنظیمات دستگاه را از طریق تلفن همراه کنترل کرد.
افرادی که پیشتر کاشت حلزون انجام دادهاند، در صورت سازگاری بخش داخلی دستگاهشان، میتوانند بدون جراحی دوباره از پردازشگر جدید استفاده کنند. بررسی سازگاری و تنظیم دستگاه باید در مراکز کاشت حلزون و زیر نظر متخصصان انجام شود.
تأمین این فناوری، گامی تازه برای حمایت از افراد دارای کاشت حلزون است؛ اقدامی که کمک میکند آنان ارتباط آسانتری با خانواده و جامعه داشته باشند، بهتر آموزش ببینند و با استقلال و اطمینان بیشتری در زندگی روزمره حضور پیدا کنند.
نظر شما