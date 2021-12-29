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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۹:۵۷

وزیر ورزش و جوانان:

توسعه ورزش استان‌ها بر اساس طرح آمایش سرزمینی خواهد بود

توسعه ورزش استان‌ها بر اساس طرح آمایش سرزمینی خواهد بود

اسلامشهر- وزیر ورزش و جوانان از تکمیل طرح آمایش سرزمینی ورزش خبر داد و گفت: توسعه ورزش استان‌ها بر اساس این طرح خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های ورزشی اسلامشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در مجلس قول‌هایی در خصوص تهیه و تکمیل طرح آمایش سرزمینی ورزش داده شده بود اظهار داشت: هم اکنون این طرح تکمیل شده و توسعه ورزش استان‌ها بر اساس این طرح خواهد بود و طبق این طرح و با سفرهای استانی طرح ۱۴ استان به پایان رسیده است.

سجادی با بیان اینکه بر اساس طرح آمایش سرزمینی ورزش در اسلامشهر امکاناتی نظیر خوابگاه، مهمانسرا، هتل و موارد پزشکی ورزشی اختصاص خواهد یافت گفت: اسلامشهر در حیطه ورزش دارای شایستگی‌هایی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و در همه دوران و زمانی که افتخار آفرینی‌هایی در زمینه ورزشی داشته ایم نام اسلامشهر درخشیده است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به کلنگ احداث خانه جوان اسلامشهر عنوان داشت: این مکان طی ۲ سال بهره برداری خواهد شد تا بتوان از آن برای ظهور و بروز استعدادهای ورزشی این منطقه بهره مند شد.

وی در ادامه با تاکید بر استعداد اسلامیهر در ورزش‌های رزمی، والیبال و رشته‌های سالنی بیان داشت: اسلامشهر در همه رشته‌های ورزشی دارای استعدادهای بالقوه است و می‌توانیم ورزشکاران و قهرمانان خوبی از این خطه برای مسابقات و افتخار آفرینی کشور داشته باشیم.

کد مطلب 5387528

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