به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های ورزشی اسلامشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در مجلس قول‌هایی در خصوص تهیه و تکمیل طرح آمایش سرزمینی ورزش داده شده بود اظهار داشت: هم اکنون این طرح تکمیل شده و توسعه ورزش استان‌ها بر اساس این طرح خواهد بود و طبق این طرح و با سفرهای استانی طرح ۱۴ استان به پایان رسیده است.

سجادی با بیان اینکه بر اساس طرح آمایش سرزمینی ورزش در اسلامشهر امکاناتی نظیر خوابگاه، مهمانسرا، هتل و موارد پزشکی ورزشی اختصاص خواهد یافت گفت: اسلامشهر در حیطه ورزش دارای شایستگی‌هایی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و در همه دوران و زمانی که افتخار آفرینی‌هایی در زمینه ورزشی داشته ایم نام اسلامشهر درخشیده است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به کلنگ احداث خانه جوان اسلامشهر عنوان داشت: این مکان طی ۲ سال بهره برداری خواهد شد تا بتوان از آن برای ظهور و بروز استعدادهای ورزشی این منطقه بهره مند شد.

وی در ادامه با تاکید بر استعداد اسلامیهر در ورزش‌های رزمی، والیبال و رشته‌های سالنی بیان داشت: اسلامشهر در همه رشته‌های ورزشی دارای استعدادهای بالقوه است و می‌توانیم ورزشکاران و قهرمانان خوبی از این خطه برای مسابقات و افتخار آفرینی کشور داشته باشیم.