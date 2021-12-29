به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در جلسه امروز اعضای دولت با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موافقت کردند.
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در همین زمینه توضیح داد: بر این اساس کارگروهی با حضور وزیران ارتباطات، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی ریاستجمهوری و برخی دیگر از وزرای مرتبط تشکیل خواهد شد تا در عمل، تسهیلگر و زمینهساز توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از فعالان این حوزه باشد.
وی در پایان جلسه هیئت دولت در گفتگویی به تشریح مباحث مطرح شده و مصوبات جلسه امروز دولت پرداخت و گفت: در جلسه امروز وزیر راه گزارشی از سفر به عراق و امضای توافقنامه اتصال راهآهن دو کشور ارائه کرد، این توافق در واقع به نتیجه رساندن یک مسئله بود که به مدت ۲۰ سال بر زمین مانده بود و براساس این توافقنامه عملیات اجرایی این مسیر طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
به گفته وی، حجتالاسلام رئیسی در جلسه امروز هیئت دولت از اقدام وزیر راه و شهرسازی که به موفقیت مذاکرات و پیگیریهای ۲۰ ساله ایران با عراق درباره اتصال خط آهن دو کشور منجر شد، قدردانی کرد.
بهادریجهرمی همچنین با اشاره به دستور رئیسجمهور به اعضای دولت برای ارائه برنامه روشن در راستای تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیانده تصریح کرد: بر این اساس همه اعضای دولت باید در مدت یک هفته برنامهای عملیاتی برای تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیانده ارائه کنند که در آن درباره واگذاری یا به سود رسیدن فعالیت این شرکتها تصمیمگیری لازم شده باشد.
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