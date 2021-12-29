به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین حسین زاده پس از پیروزی یک بر صفر برابر فولاد خوزستان گفت: بازی خیلی خوبی را انجام دادیم. یک بازی پربرخورد که خوشحالم توانستیم در پایان برنده آن باشیم.

وی در خصوص خطای بازیکن فولاد گفت: به طور حتم اگر خطا نمی کرد گل دوم را برای استقلال زده بودم. شرایط خیلی خوبی داشتم اما این خطا اجازه نداد که دروازه فولاد را برای بار دوم باز کنم.

این بازیکن تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا تیمش می تواند با این روند در پایان فصل قهرمان شود گفت: صحبت برای قهرمانی زود است ولی ما تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا این روند پیروزی هایمان را در بازهای بعد ادامه دهیم.