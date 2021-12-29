به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی پور پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر فولاد خوزستان گفت: یک بازی پربرخورد و فیزیکی را برابر فولاد انجام دادیم و توانستیم سه امتیاز حساس این بازی را به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: فولاد هم مقابل ما نمایش بسیار خوبی داشت. این تیم یکی از تیم های خوب لیگ امسال است و سعی می کرد مقابل ما برنده باشد اما مهم این بود که ما توانستیم سه امتیاز را در پایان بازی کسب کنیم.

مهدی پور در مورد گل زیبایی که به ثمر رساند، گفت: خوشحالم که توانستم باعث پیروزی استقلال شوم و گل ۳ امتیاز ی را به حریف بزنم. این گل حاصل زحمات همه تیم بود و تمامی بازیکنان در این گل نقش بسزایی داشتند.

هافبک تیم استقلال در پاسخ به این سوال که «آیا مشکلات مالی دارید یا خیر؟» افزود: مدیران استقلال در حال رسیدگی به این موضوع هستند. من هفته پیش هم در این خصوص صحبت کردم و فکر می کنم دیگر نیازی نباشد در این مورد حرفی بزنم.

وی در پاسخ به این پرسش که «فکر می کنید می توانید در پایان فصل قهرمان شوید؟» گفت: هنوز تا پایان لیگ امسال راه زیادی باقی مانده است. بازی های سختی در پیش داریم و به طور حتم اگر فکر کنیم که از الان قهرمانیم اشتباه بزرگی کرده ایم. روزهای سختی در پیش خواهیم داشت اما با وحدت و یکدلی که در تیم وجود دارد تلاش می کنیم تا دیدارهای بعدی خود را هم با پیروزی به پایان برسانیم.

مهدی پور در پایان خاطرنشان کرد: این برد حساس را به هواداران تبریک می گویم اما باید پیروزی برابر فولاد را فراموش کرده و خود را آماده دیدارهای بعدی کنیم تا بتوانیم در آن بازی ها هم برنده از زمین خارج شویم.