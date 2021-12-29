بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نباید منتهی به یک روز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد سالامی ،محمدمهدی اسماعیلی روز چهارشنبه در همایش علمی و پژوهشی مکتب حاج قاسم؛ دانشگاه و رسانه که در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد با بیان اینکه کنترل ویروس کرونا باعث آغاز فعالیت دوباره برنامه های فرهنگی و مذهبی شد، خاطرنشان کرد: سال گذشته که نخستین سالگرد عروج ملکوتی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را داشتیم به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا امکان تجلیل و بزرگداشت و برگزاری برنامه های مختلف و متنوع در شأن شخصیت این شهید والا مقام مسیر نشد اما بحمدالله امسال با توجه به اقدامات خوبی که توسط دولت مردمی صورت گرفت ، فضا و شرایط به گونه ای رقم خورده که بتوان برگزاری اجتماعات فرهنگی، هنری، مذهبی و ... را در بخش گسترده و وسیعی در سراسر کشوربرگزار و از این طریق بتوانیم نسبت به سردار سلیمانی ادای دین نمائیم.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود با تاکید براین نکته که در حوزه های مختلف به شخصیت های جامع و الهام بخش نیاز داریم و هویت در کشورها حول و حوش برخی از نمادها شکل می گیرد، اظهار داشت: زمانیکه در باره مکتب انقلاب اسلامی ایران و این پدیده بی نظیر در این دوره معاصر صحبت می شود نمی توان از شخصیت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر این انقلاب گذشت چرا که همه اینها به هم گره خورده است.

وی ادامه داد: همچنین درباره مکتب رها بخش که سخن می گوئیم نمی توانیم شخصیت پیامبر(ص) را جدا از این مهم فرض کنیم، همچنین زمانیکه از حادثه کربلا صحبت می شود نمی توان آن را بدون نام امام حسین(ع) بیان کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این نکته که انقلاب اسلامی در سه دهه اخیر و در دوره زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استراتژی نوین در موضوع الهام بخشی در منطقه رسیده است، اظهار داشت: پس از سه دهه که این موضوع را ارزیابی می کنیم، جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد روشن را توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدیریت کردند و بدین منظور در منطقه غرب آسیا تحول مهمی شکل گرفت.

اسماعیلی ادامه داد: تحول مهم این است که امروز منطقه درگیر پیام ایستادگی، مقابله با ظلم، مقاومت و پایداری در برابر ستم و بیان معارف اسلام است.همچنین منطقه به یک ساختار روشن رسید و وقتی از آن سخن به میان می آوریم، نامش را مکتب مقاومت می گذاریم.

وی افزود: مکتب مقاومت در سه دهه اخیر به شخصیت محوری یعنی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گره خورده و نماد این راهبرد موفق، انقلاب اسلامی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: کنشگری و حضور این شخصیت نه تنها محدود به حضور نظامی، دفاعی و امنیتی او نشد بلکه جلوه های جدید از ایشان را نمایان کرد و هر چه زمان جلوتر رفت، درخشش بیشتری گرفت.

به گفته وی، بنای نیروهای انقلاب اسلامی مانند نیروی قدس بر شهرت نیست چراکه از این امر به دلیل اقتضائات شغلی و موقعیت های مکانی گریزان هستند.

اسماعیلی تاکید کرد: شخصیت سرداردلها شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی به دلیل ابعاد مختلفی که پیدا کرد، رهبر معظم انقلاب اسلامی با افتخار به این شخصیت، عنوان مکتب را اطلاق کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: چه اتفاقی افتاد، حاج قاسمی که نماد مکتب مقاومت بود به درجه ای از درخشش و تاثیرگذاری در حوزه های مختلف رسید که در زمان شهادت و عروج ملکوتی، او عنوان مکتب توسط رهبر فرزانه به نام او شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین درباره ابعاد فرهنگی، هنری و رسانه ای شخصیت سردار شهید سلیمانی با طرح این سوال که آیا حاج قاسم فقط یک تئوریسین در این حوزه ها بود؟، تصریح کرد: پاسخ به طور طبیعی منفی است. چرا که سرداردلها حاج قاسم سلیمانی دارای شخصیتی معنوی، نظامی، دفاعی، امنیتی و اخلاقی بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در حوزه فرهنگی و هنری به دنبال اجرای منش، مشی و سلوک این شهید بزرگ هستیم. حاج قاسم از شخصیت دفاعی به نماد کاملی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف رسید.

به گفته اسماعیلی ، عقلانیت در سیره، سلوک، منش و مشی حاج قاسم، او را تبدیل به مکتب کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال تاکید کرد: دشمن، جسم مادی شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی را نشانه گرفت و تصور کرد حوزه الهام بخشی حاج قاسم را در منطقه کور می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه امروز در جنگ روایتی و رسانه ای با مکتب حاج قاسم قرار داری به حذف عکس و اسم سردار شهید سلیمانی در شبکه‌های مجازی اشاره و تصریح کرد: شبکه سلطه که در فضای مجازی حاکم است اجازه هشتگ کردن نام شهید سلیمانی و بارگذاری تصویرش را نمی‌دهد و اگر فردی هم این کار را انجام بدهد بلافاصله پست او را حذف می‌کند؛ در حقیقت امپریالیسم رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد که اسم حاج قاسم در دنیا بیان شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم در عین حال تصریح کرد: در اینجا تکلیف فرهنگ،هنر و رسانه این است که این شخصیت صاحب مکتب را به مردم جهان معرفی و ابعاد مختلف وجودی و معنوی و... سردار شهید سلیمانی را برای همگان تبیین کنند.

به گفته اسماعیلی، در جنگ نابرابر رسانه‌ای همه باید همت خود را کنار هم قرار داده با همه ظرفیت های موجود در مقابل دشمنان به ویژه سلطه رسانه ای کار جدی انجام دهیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اکنون و پس از گذشت 2 سال از شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، جریان رسانه‌ای امپریالیسم بیش از قبل از نام او می‌ترسد و همین مسئله ظرفیت بزرگی را پیش‌روی جریان فرهنگی و هنری در کشور قرار داده که باید انجام کارها و فعالیت های جدی رسانه ای و فرهنگی و هنری را در دستور کار خود قرار دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامی در ادامه سخنان خود توجه به اخلاق، ایثار، گذشت، فداکاری و ... را از ویژگی‌های این شهید والا مقام عنوان کرد که اکنون در حوزه های فرهنگ، هنر و رسانه تبلور پیدا کرده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ده‌ها جشنواره، هنرهای نمایشی تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و اقدامات و فعالیت هایی در حوزه نشر و رسانه و... در کشور با محوریت ایشان در حال برگزاری و اقدام است و یا در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در ستادی که برای این منظور راه‌اندازی کرده‌ایم، برنامه‌های زیادی را جلو برده و خواهیم ‌برد.

به گفته وی،همه ما می‌دانیم که حاج قاسم بود که منطقه را از پدیده وحشی داعش نجات داد اما امروز کشوری دیگرما فیلمی ساخته و حذف این غده سرطانی را به خود نسبت داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:اینها نشان می‌دهد که در این زمینه کار کمی انجام دادیم و باید بیش از گذشته کارهای جدی و مضاعف انجام دهیم.

وی یادآور شد: در جشنواره فجر امسال بخش ویژه ای به نام سرباز وطن گنجانده شده وهمچنین در جشنواره سینماحقیقت که پشت سر گذاشتیم بخشی نیزبا همین عنوان در این رویداد بزرگ سینمایی قرار داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: براین باورم که باید جریان فرهنگی و هنری را با استفاده از همه ظرفیت های ممکن پشت این کار آورده و با قدرت روایتگری جلوی دسیسه رسانه‌های غربی برای تحریف واقعیت را بگیریم.