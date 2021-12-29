به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلصالائمه شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان مرکزی اظهار کرد: برنامههای ویژهای در روزهای آتی به مناسبت ۹ دی روز بصیرت، دهه فاطمیه و تشییع شهید گمنام در روز شهادت حضرت فاطمه (س)، سالروز شهادت سپهبد شهید سلیمانی و سالروز ارتحال آیتالله مصباح یزدی در استان مرکزی اندیشیده شده که انتظار است مدیران برنامهریزی لازم برای شرکت در آنها را داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت برنامههای دهه فجر، عنوان کرد: در تدوین و پیادهسازی برنامهها باید تلاش شود که این راهبردها به بهترین وجه ممکن اجرایی شوند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: دشمنان از طریق ابزارهای مختلف سرمایهگذاریهای کلانی انجام دادهاند تا بین مردم و نظام فاصله ایجاد کنند که باید هوشیار بود و از فضای مناسب آئینهای دهه مبارک فجر برای خنثیسازی توطئهها بهرهگیری کرد.
مخلص الائمه ادامه داد: تقویت و بهبود فرهنگ سیاسی مردم یک ضرورت است و بهترین مسیر در این راستا، بهرهگیری از برنامههای مختلف دهه فجر است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که ایجاد ناامیدی در مردم بهویژه در جوانان، حرام شرعی است، اظهار کرد: اینکه افراد نسبت به وضعیت آینده کشور نگران باشند کار صحیحی است و کمک میدهد تا ادامه کار به خوبی پیش رود و امور مختلف اصلاح شود اما ناامیدی حرکت را متوقف میکند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: همه باید تلاش کنند از تزریق ناامیدی در جامعه جلوگیری کنند و امید آفرین باشند.
مخلصالائمه گفت: برنامههای دهه مبارک فجر باید به بهترین شکل برگزار شود و این استان زادگاه امام راحل است و شاکله علمی ایشان در اراک است که این ویژگیها شرایط استان مرکزی را در برگزاری برنامههای ویژه نسبت به سایر استانها پررنگتر میکند.
وی بیان کرد: فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت است اما بخش فرصت آن ظرفیت بینظیر و فوقالعادهای است که در اجرای برنامههای دهه فجر باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: شرایط کرونا به فضل الهی در کشور و استان مرکزی روند کاهشی دارد و شرایط خوب است اما نگرانیهایی در خصوص سویه جدید وجود دارد.
مخلصالائمه ادامه داد: برنامههای دهه فجر با فرض شرایط فعلی کرونایی در نظر گرفته شده و اگر شرایط سخت شود در سطح ملی تصمیمگیری میشود.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: باید تدارک لازم در خصوص اجرای برنامههای پررنگ در فضای مجازی در صورت ایجاد سخت شرایط کرونایی، در استان مرکزی اندیشیده شود.
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