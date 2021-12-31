به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی ضمن بیان گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دولت سیزدهم، به سفر استانی قم اشاره کرده و افزود: مبنای دولت این بوده که همراه با کار ستادی، سرکشی از استان‌ها هم در دستور کار قرار گیرد.

وی با ارائه گزارشی از دیدارها و نشست‌های سفر دو روزه به این استان، اظهار داشت: تصمیمات کوتاه مدت و میان مدتی برای حل برخی مشکلات قم اتخاذ شد.

وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه وضعیت کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد، گفت: در ابتدای دولت کمبودهایی در زمینه تامین نیازهای اصلی سفره مردم داشتیم، اما با اقداماتی این مشکل حل شد.

رئیس جمهور با اشاره به وجود تورم در جامعه خاطر نشان کرد: نسبت به تورم که مردم هم به حق گلایه‌مند هستند یکسری اقدامات اشتباه گذشتگان را دیگر انجام ندادیم که منجر به سیر نزولی شاخص تورم در کشور شده است؛ از جمله استقراض از بانک مرکزی، که دولت برای پرداخت حقوق از این روش استفاده نکرد.

وی با اشاره به دو دستور کار دولت در خنثی سازی و رفع تحریم‌ها گفت: قرارگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای خنثی سازی تحریم‌ها در دولت ایجاد شده و برای رفع تحریم‌ها هم دستگاه دیپلماسی در حال تلاش است.

امیدواری برای رفع مشکلات مردم

آیت الله العظمی شبیری زنجانی نیز در این دیدار با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات مردم تصریح کرد: هر کس عمل به وظیفه کند خداوند هم به او کمک خواهد کرد.

این مرجع تقلید شیعیان جهان افزود: ان شاالله خداوند به شما کمک کند تا مشکلات حل شود.

رئیس جمهور امشب با آیت الله صافی گلپایگانی هم دیدار و گفتگو کرد.